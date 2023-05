Chi è Lorenza Mario, la ballerina e attrice ospite a Oggi è un altro giorno

Chi è Lorenza Mario, l’attrice ospite a Oggi è un altro giorno? Lorenza Mario (Camposampiero, 9 ottobre 1969) è una ballerina, cantante, attrice e conduttrice televisiva. Diplomata all’ISEF, già dopo aver conseguito la maturità linguistica, inizia a lavorare come ballerina nella compagnia Veneto Balletto di Padova, con la quale vince il premio Vignale Danza nel 1986, e a teatro, dove nel 1990 esordisce nella commedia La sorpresa dell’amore di Pierre de Marivaux. Nei primi anni novanta inizia la sua carriera televisiva che la porterà a diventare una delle più ammirate e popolari showgirl del piccolo schermo, protagonista di molti programmi ed eventi televisivi.

L’esordio avviene con la partecipazione come ballerina in Acqua calda (1992) e ne Il grande gioco dell’oca (1993), entrambi su Rai 2. Successivamente partecipa, come prima ballerina in coppia con Matilde Brandi, a due edizioni di Buona Domenica (Canale 5) con la conduzione di Gerry Scotti e Gabriella Carlucci, nel 1995 a Re per una notte (Italia 1) condotto da Gigi Sabani e nel 1996 Fantastica italiana (Rai 1) condotto da Paolo Bonolis. Nello stesso anno conduce il “Giro giro Fiat, l’evento più importante legato al Giro d’Italia con Giorgio Faletti e Andrea Mingardi.

Nel 1996 Lorenza Mario viene scelta come prima donna dello spettacolo de Il Bagaglino Rose Rosse di Pierfrancesco Pingitore con Pippo Franco, Leo Gullotta, Oreste Lionello su Canale 5 dove viene accompagnata nella danza da Raffaele Paganini e André De La Roche, ruolo che mantiene anche nel 1997 nel successivo Viva l’Italia accompagnata da Fabrizio Mainini, e per una serata in Viva le italiane, sempre su Canale 5. Negli stessi anni partecipa all’operetta teatrale Al Cavallino bianco al Teatro Massimo di Palermo, con Daniela Mazzuccato, Ernesto Calindri, Peppe Barra e Lauretta Masiero regia Filippo Crivelli e, sempre per il Teatro Massimo, nell’estate del 1997 partecipa a Orfeo all’inferno per la regia di Vito Molinari. Sempre nel 1997 recita al fianco di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini nel film Delitto al circo della serie tv I misteri di Cascina Vianello in onda in prima serata su Canale 5.

Nel 1997 Lorenza Mario è chiamata a svolgere il ruolo di presidente di giuria di Miss Italia, insieme a Pier Francesco Pingitore. Nel 1998 torna in Rai, a Domenica In, dove al ruolo di prima ballerina affianca quello di conduttrice insieme a Tullio Solenghi, Giancarlo Magalli, Elisabetta Ferracini e Anna Falchi.

Nel 2000 recita in Provincia segreta 2 per la regia di Francesco Massaro con Andrea Giordana, una miniserie Rai trasmessa da Rai Uno. Nello stesso anno partecipa, con molti altri artisti legati al Bagaglino, a La casa delle beffe, produzione televisiva con la regia di Pier Francesco Pingitore con Pippo Franco e Kaspar Capparoni trasmessa sulle reti Mediaset. Nell’estate 2001 è protagonista nello spettacolo Les Mariés de la Tour Eiffel – à Paris di Micha van Hoecke, insieme a Gilbert Bécaud, Carol Arbo, Desmond Richarson.

Nella stagione 2002-03 Lorenza Mario è in tournée insieme a Gianfranco Jannuzzo e Paola Quattrini, con la commedia musicale del Teatro Sistina È molto meglio in due, con le coreografie di Gino Landi e la regia di Pietro Garinei e musiche originali di Claudio Mattone. Nel 2004 interpreta Velma Kelly nel musical Chicago, insieme a Luca Barbareschi e Maria Laura Baccarini regia di Scott Farris e adattamento italiano di Giorgio Calabrese.

Nel 2010 gira nei teatri italiani insieme a Fabio Ferrari, Gianluca Ramazzotti, Miriam Mesturino e Raffaele Pisu, con la commedia Chat a due piazze di Ray Cooney. Nel 2011 e 2012 è protagonista con Corrado Tedeschi della tournée del Musical Le relazioni pericolose con la regia di Giovanni De Feudis. Nel 2015 è protagonista della commedia musicale DIVA, l’amore va in scena, di Renato Giordano, insieme a Massimiliano Cavallari e Francesco Capodacqua. Nel 2016 è concorrente del programma Tale e quale show in prima serata su Rai 1. Nel 2018 tiene la Masterclass sul Musical ad Amici di Maria De Filippi su Canale 5. Nel 2018 Lorenza Mario debutta con il suo primo progetto discografico, con il singolo È così che io vorrei, prodotto dalla Lead Records. Nel 2019 esce con il secondo singolo Non eri tu con la medesima produzione.

Vita privata

Chi è il marito di Lorenza Mario, ospite a Oggi è un altro giorno? La ballerina e attrice è stata sposata con il tenore Alessandro Safina, da cui ha avuto un figlio nel luglio 2002. Il suo attuale compagno si chiama Federico Piron con cui tempo fa si parlava di matrimonio. Non sappaimo però se la coppia abbia poi convolato a nozze o meno.