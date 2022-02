Chi è Lorena Cesarini, la co-conduttrice del Festival di Sanremo 2022: carriera, marito, figli

Stasera, 2 febbraio 2022, per la seconda serata del Festival di Sanremo 2022 Amadeus sarà affiancato da una nuova conduttrice: Lorena Cesarini. Ma di chi si tratta? Cosa sappiamo su di lei? Classe 1987, romana, una laurea in Storia contemporanea. Nel 2014 l’esordio come attrice nel film ‘Arance e martello ’ di Diego Bianchi. Nel 2015 ha poi recitato nel film ‘Il Professor Cenerentolo’ di Leonardo Pieraccioni, nel 2016 ne I bastardi di Pizzofalcone e, nel 2017, trovato il successo del grande pubblico nel ruolo di Isabel nella serie Suburra. Ovviamente Lorena Cesarini è presente sui social (qui il suo profilo Instagram). La ragazza, stando al suo CV, oltre all’italiano, parla inglese e francese. Non si hanno tante informazioni invece riguardo la sua vita privata: da capire infatti se è sposata, fidanzata e se ha figli. Insomma, una ragazza tutta da scoprire già stasera sul palco dell’Ariston che potrebbe essere il suo trampolino (e che trampolino) per una strepitosa carriera.

