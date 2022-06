L’Ora, inchiostro contro piombo streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Questa sera, mercoledì 8 giugno 2022, va in onda in prima TV e in prima serata L’Ora, inchiostro contro piombo. Si tratta di una miniserie thriller con protagonista Claudio Santamaria. La storia, tratta dal libro “Nostra Signora della Necessità” di Giuseppe Sottile, è ambientata a Palermo nel 1958 e racconta di Antonio Nicastro, un giornalista romano che arriva in Sicilia per dirigere il quotidiano L’Ora. Il suo obiettivo è riorganizzare il giornale in preda alla crisi di vendite. Sin da subito, il direttore comprende le difficoltà del territorio. Palermo è una città segnata dalla criminalità organizzata e l’inerzia dei giornalisti in redazione non aiuta. Ma dove vedere L’Ora, inchiostro contro piombo in diretta TV e live streaming? Scopriamolo insieme.

In TV

La nuova miniserie con protagonista Claudio Santamaria arriva in prima serata e in prima TV su Canale 5 a partire da mercoledì 8 giugno 2022, alle ore 21:21. Si tratta di un appuntamento settimanale, previsto per cinque settimane consecutive, per cui il mercoledì sera è il giorno destinato a L’Ora, inchiostro contro piombo. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 5 del telecomando oppure al tasto 505 per la versione HD. Chi dispone di un abbonamento alla pay-tv di Sky può selezionare il tasto 105.

L’Ora, inchiostro contro piombo streaming

Ma non solo TV. L’Ora, inchiostro contro piombo può essere seguita anche in live streaming grazie al supporto di MediasetPlay. Si tratta di un servizio gratuito messo a disposizione di Mediaset. Come funziona? Basterà effettuare il login, chi invece accede per la prima volta dovrà effettuare una registrazione anche tramite social, quindi gratuita. Una volta effettuato il login si potrà scegliere il canale in diretta streaming, in questo caso Canale 5, dal menù a tendina sulla sinistra. E c’è di più. Chi non può seguire la diretta streaming degli episodi ma vuole recuperarli in un secondo momento può farlo sempre su MediasetPlay grazie alla funzione on demand.