Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

Questa sera, lunedì 2 giugno 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Lo Stato delle Cose, il nuovo programma di Massimo Giletti che racconta la complessità dello spazio e del tempo in cui viviamo, per dare ai telespettatori la possibilità di leggere la realtà da una diversa prospettiva, per fare il punto su “lo stato delle cose” per quello che è e non per quello che appare. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Un faccia a faccia con Pier Ferdinando Casini sugli sviluppi dei conflitti in Ucraina e a Gaza, sul ruolo di Giorgia Meloni in Europa e sull’attualità politica interna, apre la puntata di oggi. Si torna sul delitto delitto di Garlasco su cui, 18 anni dopo, sono state aperte nuove indagini: ospiti per un confronto esclusivo, gli avvocati di Alberto Stasi, Antonio De Rensis, e di Andrea Sempio, Massimo Lovati. Stasi è stato condannato per il delitto con una sentenza definitiva, e Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, adesso è l’unico indagato in concorso con altri nel nuovo filone di indagini. Ma perché il caso è stato riaperto? Gli elementi oggetto delle vecchie indagini vengono nuovamente esaminati alla luce di dubbi e interrogativi che all’epoca dei fatti non furono approfonditi. Ci sarebbero stati depistaggi o coperture? E chi sarebbero le persone coinvolte? E poi le piste alternative, tra cui quella che porta al Santuario della Bozzola dove si sarebbero tenuti festini a luci rosse. Forse Chiara era a conoscenza di qualche segreto?

Infine, torna Francesco Chiesa Soprani l’amico di Paola Cappa, una delle gemelle cugine di Chiara, con nuovi messaggi ricevuti proprio da Paola che pongono interrogativi sul rapporto tra le cugine: si frequentavano e si volevano bene? Cosa pensavano l’una dell’altra? E come nacque l’idea dell’ormai famoso “fotomontaggio” che le ritrae tutte e tre insieme sorridenti? A queste ed altre domande risponderanno gli ospiti presenti. Oltre ai legali di Sempio e Stasi, si confrontano anche Francesco Marchetto l’ex maresciallo e comandante della stazione dei carabinieri di Garlasco all’epoca dei fatti, Umberto Brindani direttore di “Gente”, che da anni con il suo giornale segue il caso, Ilenia Petracalvina giornalista inviata e attenta cronista, Flaminia Bolzan psicologa e criminologa, e Francesco Chiesa Soprani l’amico di Paola Cappa con la quale negli ultimi mesi di questo anno c’è stato un intenso scambio di messaggi.

Streaming e tv

Dove vedere Lo Stato delle Cose in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – lunedì 2 giugno 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.