Lo stagista inaspettato: cast e curiosità sul film con Robert De Niro

Lo stagista inaspettato: cast e curiosità sul film

LO STAGISTA INASPETTATO CAST – Stasera, lunedì 16 marzo 2020, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda il film Lo stagista inaspettato con Robert De Niro nel ruolo del protagonista. Ma qual è il cast del film? Quali sono gli attori e i ruoli? Di seguito il cast completo del film Lo stagista inaspettato:

Robert De Niro: Ben Whittaker

Anne Hathaway: Jules Ostin

Rene Russo: Fiona

Anders Holm: Matt

Andrew Rannells: Cameron

Adam DeVine: Jason

Zack Pearlman: Davis

Christina Scherer: Becky

Jason Otley: Lewis

Nat Wolff: Justin

JoJo Kushner: Paige

Linda Lavin: Patty

Celia Weston: Doris

Steve Vinovich: Miles

Molly Bernard: Samantha

C.J. Wilson: Mike

Curiosità

Qualche curiosità su Lo stagista inaspettato? Inizialmente i due attori scelti per i ruoli dei protagonisti ne Lo stagista inaspettato erano Michael Caine e Tina Fey, ma successivamente la Fey venne sostituita da Reese Witherspoon per il sovrapporsi di altri progetti nello stesso periodo delle riprese del film. Nel febbraio 2014 poi Anne Hathaway entrò nel cast per rimpiazzare la Witherspoon nel ruolo della protagonista. Il budget del film è stato di 35 milioni di dollari. Le riprese sono iniziate il 23 giugno 2014 a Brooklyn e sono finite il 29 settembre 2014.

Lo stagista inaspettato in tv e streaming

Il film, come detto, va in onda questa sera (16 marzo 2020) su Canale 5 alle ore 21,20. Sarà possibile seguire Lo stagista inaspettato anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

