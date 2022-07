Lo show dei record 2022 quante puntate durata e quando finisce

Da quante puntate è composto Lo show dei record 2022? Il programma torna in replica e in prima serata su Canale 5 a partire da sabato 16 luglio 2022. L’edizione proposta è l’ultima, quindi la più recente che combacia con l’ottava. Nel corso degli anni, partendo dalla primissima andata in onda nel 2006, questo programma ha cambiato più volte la sua formula d’intrattenimento. Di conseguenza il numero degli episodi è variato di stagione in stagione. La prima, ad esempio, ha contato soltanto 3 episodi. La penultima, quindi la settima condotta da Enrico Papi, ne ha avuti 5. Quella condotta da Gerry Scotti e in replica a partire da sabato 16 luglio è composta da sei episodi. Di seguito vi lasciamo la programmazione, che tuttavia potrebbe subire variazioni poiché si tratta di repliche:

Prima puntata, sabato 16 luglio 2022

Seconda puntata, sabato 23 luglio 2022

Terza puntata, sabato 30 luglio 2022

Quarta puntata, sabato 6 luglio 2022

Quinta puntata, sabato 13 luglio 2022

Sesta puntata, sabato 20 luglio 2022

Durata

Quanto dura ogni puntata de Lo show dei record? Il programma parte in prima serata su Canale 5, dalle ore 21:20, per poi terminare intorno alle 00:30, poco prima del TG5 Notte. Per questo la durata complessiva di ogni episodio dovrebbe essere di circa tre ore e mezza.

Lo show dei record streaming e TV

Dove vedere Lo show dei record 2022 in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, il programma va in onda in prima serata e in replica a partire da sabato 16 luglio 2022 alle ore 21:20 su Canale 5. Per seguire la diretta televisiva bisogna sintonizzarsi sul tasto 5 del telecomando oppure al tasto 505 per l’HD. Chi invece vuole seguire il talent show in live streaming può accedere a MediasetPlay, servizio gratuito previa registrazione da usufruire sia via desktop che tramite app.