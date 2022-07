Lo show dei record 2022: anticipazioni, ospiti e streaming del programma

Questa sera, sabato 16 luglio 2022, va in onda in replica su Canale 5 Lo show dei record 2022. Si tratta di un appuntamento ormai consolidato in casa Mediaset che vede alla conduzione il fedelissimo Gerry Scotti. L’obiettivo del programma è raccogliere più talenti possibili in grado di battere record inavvicinabili, persino i più bizzarri. Quella condotta da Gerry Scotti e andata già in onda a marzo 2022 è l’ottava edizione, che torna in replica in prima serata. Vediamo quali sono le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Secondo le anticipazioni già divulgate in rete, quella che va in onda questa sera è la replica della prima puntata dello show, già trasmessa il 6 marzo 2022. Cosa sappiamo? Che l’ospite della prima puntata è Martin Castrogiovanni, ex rugbysta italiano nonché conduttore. Com’è consono al programma, i talent che si susseguono hanno come obiettivo quello di battere un record mondiale entrando di diritto nel Guinness World Records. Ognuno dovrà sottoporsi a prove di diversa natura a seconda del talento proposto. La seconda puntata invece ha avuto come ospite Max Biaggi, la terza Aldo Montano. Amaurys Perez è arrivato alla quarta puntata, mentre Vanessa Ferrari alla quinta. Ultimo ospite dell’ottava edizione è Iva Zanicchi insieme a Walter Zenga e Umberto Pellizzati. Del cast fisso fanno parte Marco Frigatti, Alan Pixsley, Lorenzo Veltri, Sofia Greenacre, Mr. Cherry e Kelvin De Ruiter.

Quante puntate e durata

L’ottava edizione, che va in onda in replica a partire da sabato 16 luglio, è composta da sei episodi in totale. La prima puntata è andata in onda il 6 marzo 2022, ma viene riproposta in replica anche durante l’estate Di seguito vi riportiamo la programmazione, che tuttavia potrebbe subire modifiche siccome si tratta di puntate già andate in onda:

Prima puntata, sabato 16 luglio 2022

Seconda puntata, sabato 23 luglio 2022

Terza puntata, sabato 30 luglio 2022

Quarta puntata, sabato 6 luglio 2022

Quinta puntata, sabato 13 luglio 2022

Sesta puntata, sabato 20 luglio 2022

Lo show dei record 2022 streaming e TV

Dove vedere Lo show dei record 2022 in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, il programma va in onda in prima serata e in replica a partire da sabato 16 luglio 2022 alle ore 21:20 su Canale 5. Per seguire la diretta televisiva bisogna sintonizzarsi sul tasto 5 del telecomando oppure al tasto 505 per l’HD. Chi invece vuole seguire il talent show in live streaming può accedere a MediasetPlay, servizio gratuito previa registrazione da usufruire sia via desktop che tramite app.