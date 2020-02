Live Non è la d’Urso, anticipazioni e ospiti della puntata di stasera

Questa sera, domenica 23 febbraio 2020, va in onda una nuova puntata di Live Non è la D’Urso, il programma condotto dall’amatissima Barbarella pronta a portare in studio tantissimi ospiti.

Ogni settimana, il talk della D’Urso mette al centro le storie e le vicende dei personaggi più discussi degli ultimi tempi, slittando dal gossip alla cronaca.

L’elemento chiave del programma è l’interazione tra i personaggi in studio e il pubblico da casa. Grazie al Live sentiment, chi guarda Live può votare il proprio preferito, lasciando un “mi piace” o un “non mi piace”, tramite l’app di MediasetPlay.

Di seguito, vediamo le anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata di Live Non è la D’Urso, in onda domenica 23 febbraio 2020, dalle ore 21:20 su Canale 5.

Live Non è la d’Urso anticipazioni, gli ospiti di Barbara D’Urso

Questa sera lo studio della D’Urso sarà infuocato in vista di questi ospiti. Tornerà Morgan, protagonista del litigio sul palco di Sanremo con Bugo, che si confronterà con Iva Zanicchi: l’Aquila di Ligonchio ha assicurato che la lite tra Marco Castoldi e Bugo a Sanremo è stata studiata a tavolino. Presente di nuovo, nonostante i recenti litigi con la d’Urso, Pietro Delle Piane: il fidanzato di Antonella Elia ha infatti chiesto di tornare per chiarire alcuni retroscena. Barbara D’Urso reagirà come nell’ultima puntata?

Ci saranno poi alcuni personaggi de La Pupa e il Secchione e si tornerà a parlare del caso Luigi Mario Favoloso. Infine annunciato l’attore turco Can Yaman, protagonista della serie tv estiva Bitter Sweet-Ingredienti d’amore. Insomma, si prospetta una gran bella puntata piena di litigi, chiarimenti e tanto altro. Appuntamento dunque stasera 23 febbraio 2020 con una nuova puntata di Live Non è la d’Urso, dalle 21.20 su Canale 5.

Potrebbero interessarti La vita promessa 2 streaming e tv: dove vedere la fiction Rai La vita promessa 2: il cast della fiction di Rai 1 La vita promessa 2: la trama della seconda stagione