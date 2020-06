Live Non è la D’Urso, anticipazioni e ospiti della puntata di stasera

Questa sera, domenica 14 giugno 2020, va in onda l’ultima puntata di Live Non è la D’Urso, il programma condotto da Barbara d’Urso. Ogni settimana, il talk della D’Urso mette al centro le storie e le vicende dei personaggi più discussi degli ultimi tempi, dal gossip alla cronaca. Ampio spazio, inoltre, in questa fase all’emergenza Coronavirus e alle conseguenze del lungo stop. L’elemento chiave del programma è l’interazione tra i personaggi in studio e il pubblico da casa. Quella di stasera, salvo nuovi cambiamenti di programma, sarà l’ultima puntata della stagione. Grazie al Live sentiment, chi guarda Live può votare il proprio preferito, lasciando un “mi piace” o un “non mi piace”, tramite l’app di MediasetPlay. Ma cosa succederà stasera? Di seguito, vediamo le anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata di Live Non è la D’Urso, in onda domenica 14 giugno 2020, dalle ore 21,20 su Canale 5.

Live Non è la d’Urso anticipazioni, gli ospiti di Barbara D’Urso Questa sera, nella puntata di Live Non è la D’Urso, saranno ospiti il leader della Lega Matteo Salvini che si confronta con quattro personaggi famosi; Asia Argento e la verità sull’ex marito Morgan; Vittorio Sgarbi contro le sfere; e le novità su Fabrizio Corona dopo la sentenza degli scorsi giorni. In seconda serata si parlerà poi di temi d’attualità soprattutto riguardo cronaca rosa e gossip. Live Non è la D’Urso vi aspetta questa sera, domenica 14 giugno 2020, in prima serata su Canale 5. Dove vedere lo show Dove vedere il programma Live in tv e live streaming? Il programma va in onda oggi, 14 giugno 2020, alle ore 21,20 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

