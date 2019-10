L’Isola di Pietro 3, le anticipazioni della terza puntata in onda venerdì 1 novembre

L’isola di Pietro anticipazioni – Venerdì 1 novembre 2019 va in onda la terza puntata de L’Isola di Pietro 3, la fortunata fiction di Canale 5 che vede Gianni Morandi nel ruolo del pediatra Pietro Sereni. Si tratta della terza stagione di questa serie tv che ha portato ottimi ascolti in casa Mediaset, composta da dodici nuovi episodi partiti venerdì 18 ottobre.

Ma cosa succede nella terza puntata de L’Isola di Pietro 3? Vediamo le anticipazioni.

L’Isola di Pietro anticipazioni – Proseguono le indagini di Valerio ed Elena per arrivare al responsabile della morte di Chiara. I due, dopo aver messo insieme alcuni elementi, hanno iniziato a prendere in considerazione una nuova pista: quella che porta dritto dritto a Stefano Orrù. Nel frattempo Pietro dovrà fare i conti con il segreto di Ilaria, mentre Caterina continuerà ad avvicinarsi a Leonardo, sul quale però Diego continua ad avere dei sospetti.

Ed è proprio sul personaggio di Diego che si focalizzerà molto la terza puntata, il quale si è tolto un peso dal cuore rivelando a Pietro di aver tradito Caterina proprio con Chiara, la ragazza trovata morta in seguito all’incendio.

L’Isola di Pietro anticipazioni – Ma dove vedere L’Isola di Pietro 3? La serie tv, giunta alla terza stagione, viene mandata in onda in prima serata su Canale 5 a partire da venerdì 18 ottobre 2019, ore 21:25. La rete ammiraglia Mediaset è disponibile al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre, che potete trovare anche al tasto 505 per la versione HD.

Chi invece vuole seguire la fiction in diretta streaming può accedere a MediasetPlay, la piattaforma che mette a disposizione i propri contenuti anche tramite smartphone, pc e tablet.

Ma c’è di più. Chi non può seguire in diretta la fiction può recuperare gli episodi andati già in onda sulla piattaforma grazie alla funzione on demand.

Chi è interessato a seguire L’Isola di Pietro sui social può trovare l’account ufficiale su Instagram.