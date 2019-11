L’isola di Pietro 3, trama e anticipazioni della quinta puntata in onda stasera, 15 novembre 2019

Torna l’appuntamento con L’isola di Pietro, la fiction con Gianni Morandi arrivata alla quinta e penultima puntata. Venerdì 15 novembre 2019 va in onda infatti il quinto episodio delle vicende del pediatra Pietro Sereni e della sua famiglia.

I fan sono in attesa di conoscere come andrà a finire questa terza stagione, e in particolare cosa è realmente successo in merito all’omicidio di Chiara. Tanti infatti sono i punti ancora in sospeso. Inoltre in questa puntata Caterina potrebbe trovarsi in pericolo a causa di Leonardo.

Tutto quello che c’è da sapere su L’Isola di Pietro 3

Vediamo insieme le anticipazioni della quinta puntata in onda stasera su Canale 5 alle 21.20.

L’isola di Pietro 3, le anticipazioni della quinta puntata

Dov’eravamo rimasti? Nella quarta puntata de L’isola di Pietro, andata in onda l’8 novembre, i sospetti sulla scomparsa di chiara ricadono sul padre di Lara, una giovane cameriera. Pietro intanto cercati aiutare Chiara che è impegnata ad affrontare le complicazioni della chemioterapia.

Elena invece scopre da Caterina che la figlia, che ha da poco recuperato la vista, vuole lasciare Carloforte, in una fuga romantica con Leonardo Manca.

Continuano le indagini sulla scomparsa della giovane Chiara, anche nella quinta puntata che va in onda stasera, venerdì 15 novembre 2019.

Caterina sembra non essere più convinta a lasciare l’isola visto che Leonardo dovrà affrontare un grave imprevisto. Continuano intanto le ricerche di Irene Manca. Quest’ultima, infatti, dopo aver rapito la piccola Anna, farà perdere le proprie tracce.

Diego teme per la bambina e chiede l’aiuto di Pietro, il personaggio interpretato da Gianni Morandi. Proprio il suo intervento, secondo le anticipazioni de L’Isola di Pietro 3, sarà risolutivo. Continuano anche le indagini sull’omicidio di Chiara, su cui ci sono ancora molti dubbi e questioni da chiarire.

Elena e Valerio hanno visto un’automobile vicino al cantiere del padre della ragazza morta. Si tratta di un’importante segnale o dell’ennesima pista sbagliata? Secondo le anticipazioni della puntata di stasera de l’Isola di Pietro, Valerio ed Elena sono sempre più vicini, ma dovranno però affrontare nuove complicanze.

Intanto Caterina decide di restare a Caloforte, mentre Leonardo si trova in grosso pericolo e rischia addirittura la vita.

Dove vedere in streaming L’Isola di Pietro 3