L’Isola di Pietro 3, le anticipazioni della quarta puntata in onda venerdì 8 novembre

Venerdì 8 novembre 2019 va in onda la terza puntata de L’Isola di Pietro 3, la fortunata fiction di Canale 5 che vede Gianni Morandi nel ruolo del pediatra Pietro Sereni. Si tratta della terza stagione di questa serie tv che ha portato ottimi ascolti in casa Mediaset, composta da dodici nuovi episodi partiti venerdì 18 ottobre.

Ma cosa succede nella quarta puntata de L’Isola di Pietro 3? Vediamo le anticipazioni.

Le indagini riguardanti la scomparsa di Chiara proseguono anche in questa puntata e arrivano a un punto di svolta quando Lara, una cameriera, viene ritrovata in fin di vita al resort. I protagonisti sono finalmente vicini allo scoprire la verità? Chi è Lara e cosa c’entra con questa storia? Che coinvolgimento ha con la vicenda?

I sospetti ricadono proprio sul presunto padre di Lara, Franco Portorico, il quale potrebbe essere coinvolto in entrambi gli omicidi. Intanto c’è Pietro che cerca di stare il più possibile vicino a Chiara, la quale sta affrontando una chemioterapia, mentre Elena viene a sapere da Caterina che quest’ultima è intenzionata a lasciare Carloforte insieme a Leonardo.

L’Isola di Pietro anticipazioni – Ma dove vedere L’Isola di Pietro 3? La serie tv, giunta alla terza stagione, viene mandata in onda in prima serata su Canale 5 a partire da venerdì 18 ottobre 2019, ore 21:25. La rete ammiraglia Mediaset è disponibile al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre, che potete trovare anche al tasto 505 per la versione HD.

Chi invece vuole seguire la fiction in diretta streaming può accedere a MediasetPlay, la piattaforma che mette a disposizione i propri contenuti anche tramite smartphone, pc e tablet.

Ma c’è di più. Chi non può seguire in diretta la fiction può recuperare gli episodi andati già in onda sulla piattaforma grazie alla funzione on demand.

Chi è interessato a seguire L’Isola di Pietro sui social può trovare l’account ufficiale su Instagram.