Ultimo aggiornamento ore 18:10
Home » Spettacoli » TV
TV

L’invisibile streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata della serie

di Marco Nepi
L’invisibile streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata della serie

L’invisibile è la miniserie in due puntate sulla cattura di Matteo Messina Denaro in onda in prima visione su Rai 1 con protagonista Lino Guanciale. Appuntamento il 3 e 4 febbraio 2026 alle ore 21.30. Prodotta da CamFilm in collaborazione con Rai Fiction, la serie sarà trasmessa a tre anni dalla reale cattura di Matteo Messina Denaro, arrestato dai Carabinieri del Ros guidati dal colonnello Lucio Arcidiacono, il 16 gennaio del 2023. Una serie di Pietro Valsecchi, con la regia di Michele Soavi e un grande cast composto da personaggi noti come Levante, Leo Gassmann e Ninni Bruschetta. Ma dove vedere L’invisibile in diretta tv e streaming? Ecco tutte le informazioni.

In tv

Appuntamento questa sera, 3 febbraio 2026, alle ore 21.30 con la prima delle due puntate della miniserie con Lino Guanciale.

L’invisibile streaming live

Se non siete a casa potete seguire la serie in diretta streaming o recuperare tutti gli episodi on demand tramite la piattaforma Rai Play.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per L’invisibile? Appuntamento in prima visione assoluta per due imperdibili prime serate su Rai 1, martedì 3 e mercoledì 4 febbraio 2026. Ecco la programmazione completa.

  • Prima puntata: 3 febbraio OGGI
  • Seconda puntata: 4 febbraio
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
