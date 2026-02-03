L’invisibile: trama, cast, storia vera, quante puntate, episodi, durata, orario, a che ora, quando finisce, Messina Denaro, attori, location, storia vera, streaming, Rai 1

L’invisibile è la serie in due puntate in prima visione su Rai 1 il 3 e 4 febbraio 2026 alle ore 21.30, e racconta la storia della cattura di Matteo Messina Denaro. Una storia da non perdere per una serie evento con grandi attori a cura di Pietro Valsecchi, con la regia di Michele Soavi. Protagonista è Lino Guanciale che interpreta il colonnello Lucio Gambera, a capo della squadra di Carabinieri del ROS incaricata di catturare l’ultimo grande boss di Cosa Nostra e uno dei latitanti più ricercati al mondo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni sulla miniserie.

Trama, di cosa parla, storia vera

Prodotta da CamFilm in collaborazione con Rai Fiction, la serie sarà trasmessa a tre anni dalla reale cattura di Matteo Messina Denaro, arrestato dai Carabinieri del Ros guidati dal colonnello Lucio Arcidiacono, il 16 gennaio del 2023. L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro ripercorre i tre mesi che hanno preceduto l’arresto del boss. Novanta giorni in cui il Colonnello dei ROS, Lucio Gambera, interpretato da Lino Guanciale, e la sua squadra hanno rischiato la vita e sacrificato i propri affetti per porre fine a una latitanza durata oltre trent’anni.

Gambera è da anni sulle tracce del boss ma, a causa dei ripetuti fallimenti, ha ricevuto dal suo Comandante un ultimatum: ha tre mesi di tempo per portare a termine la missione, dopodiché lui e la sua squadra verranno sostituiti. Per stanare il super latitante, parte una lotta contro il tempo, con il colonnello Lucio Gambera, e la sua squadra impegnati in un’azione che richiede perseveranza e molti sacrifici. A pochi giorni dalla scadenza, qualcosa finalmente accade: Gambera scopre, nascosti a casa della sorella di Messina Denaro, alcuni pizzini contenenti dettagli sulle condizioni di salute del boss e sulla clinica dove si cura. Le preziose informazioni, consentono di organizzare un’operazione ad alta tensione e ad alto rischio, al termine della quale il boss, dopo trent’anni di latitanza, viene finalmente arrestato.

L’invisibile: il cast della serie

La serie L’invisibile vuol dar voce a tutti gli “eroi dell’ombra” e alla loro ricerca silenziosa di giustizia. Protagonista è Lino Guanciale, che interpreta il colonnello Lucio Gambera. “La lotta per lui è doppia: da un lato portare a termine la cattura di un boss, per distruggerne un mito e dall’altra mandare avanti la propria esistenza affettiva, come trovare il tempo per andare a prendere un figlio a scuola – racconta Guanciale sul suo personaggio, ispirato al vero Colonnello Lucio Arcidiacono – Sin da quando mi è stato proposto il progetto, ho visto l’opportunità per raccontare non solo eroi dietro grandi imprese, ma delle esistenze con cui il pubblico potesse rispecchiarsi”. Nel cast altri personaggi noti come Levante e Leo Gassmann. Nei panni di Messina Denaro uno straordinario Ninni Brischetta.

“Ho sempre trovato affascinante raccontare storie di uomini nell’ombra. Sono loro i veri invisibili – spiega il regista Soavi a La Stampa – Ho condiviso molta vita privata con queste persone, conosco le loro difficoltà quotidiane, fatte di sacrifici e omissioni con le famiglie, costretti costantemente a mentire pur di non svelare le indagini che stanno facendo”. “Interpreto Maria, la moglie del Colonnello Gambera – racconta la cantante Levante, al debutto sul set – Rappresento la sua parte emotiva, il suo lavoro a casa. È proprio lì che deve tenere unita la famiglia, c’è una tensione costante tra i due, entrambi mettono un grande impegno per far sì che vada tutto bene”. Anche Ram, esperto di intercettazioni radio della squadra investigativa, ha il volto di un giovane cantante. “Un personaggio realmente esistito, cui mi sono affezionato molto – spiega Leo Gassmann a La Stampa – vive l’eterna condizione di non essere mai al posto giusto al momento giusto. Persone che vivono sfere familiari e lavorative complesse da conciliare serenamente”. Ma vediamo insieme tutti i personaggi e i relativi attori.

LUCIO GAMBERA: LINO GUANCIALE

SANCHO: MASSIMO DE LORENZO

DAGO: GIACOMO STALLONE

GARCIA: ROBERTO SCORZA

NIKITA: NOEMI BRANDO

PAOLO GUIDO: PAOLO BRIGUGLIA

GIOVE: BERNARDO CASERTANO

MARIA GAMBERA: LEVANTE

RAM: LEO GASSMANN

MATTEO MESSINA DENARO: NINNI BRUSCHETTA

Quante puntate

Quante puntate sono previste per L’invisibile? Appuntamento in prima visione assoluta per due imperdibili prime serate su Rai 1, martedì 3 e mercoledì 4 febbraio 2026. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 3 febbraio

Seconda puntata: 4 febbraio

L’invisibile: location

Dove è stata girata (location) la fiction di Rai 1? Le riprese si sono svolte nella tarda primavera del 2025 tra Roma e Palermo.

Streaming e tv

Dove vedere L’invisibile in diretta tv e streaming? Appuntamento su Rai 1 in prima visione il 3 e 4 febbraio 2026 alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Rai Play.