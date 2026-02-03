L’invisibile: la storia vera della serie sulla cattura di Matteo Messina Denaro. Chi era, personaggi, colonnello Lucio Arcidiacono, Gambera

L’invisibile è la miniserie in due puntate in onda su Rai 1 il 3 e 4 febbraio 2026 con protagonista Lino Guanciale che interpreta il colonnello Lucio Gambera, personaggio di fantasia liberamente ispirato al colonnello Lucio Arcidiacono, che guidò le operazioni che portarono tre anni fa alla cattura del super latitante Matteo Messina Denaro da parte dei carabinieri del Ros.

La serie quindi racconta fatti realmente accaduti ma i nomi dei personaggi sono volutamente romanzati. L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro ripercorre i tre mesi che hanno preceduto l’arresto del boss. Novanta giorni in cui il Colonnello dei ROS, Lucio Gambera, interpretato da Lino Guanciale, e la sua squadra hanno rischiato la vita e sacrificato i propri affetti per porre fine a una latitanza durata oltre trent’anni. Ma chi è Lucio Arcidiacono, il vero colonnello dei carabinieri che guidò le operazioni che portarono alla cattura di Messina Denaro?

Il Colonnello Lucio Arcidiacono è tra gli ufficiali più noti e influenti dell’Arma dei Carabinieri italiani per il suo ruolo operativo nella lotta alla criminalità organizzata. Originario di Catania, la sua carriera è strettamente legata al Raggruppamento Operativo Speciale (ROS), l’unità d’élite dell’Arma specializzata nel contrasto alla criminalità organizzata, terrorismo ed eversione. Qui ha maturato esperienza in città caratterizzate da forti presenze mafiose e criminali come Napoli, Catania e Palermo, oltre ad aver operato nella sede centrale di Roma.

È stato nel ROS che ha raggiunto la fama nazionale e internazionale per il suo ruolo nella cattura di uno dei latitanti più ricercati d’Italia: Matteo Messina Denaro. Arcidiacono ha guidato sul campo la componente investigativa e operativa dell’unità che, il 16 gennaio 2023, ha assicurato alla giustizia il boss mafioso considerato l’ultimo dei superlatitanti di Cosa Nostra. A questa operazione è liberamente ispirata la serie L’invisibile con Lino Guanciale che interpreta il colonnello Lucio Gambera.

Nel raccontare la cattura di Messina Denaro, Arcidiacono ha sottolineato come l’indagine e l’azione non costituiscano una fine ma una tappa di un percorso più ampio di contrasto alla mafia, ribadendo la necessità di continuare a lavorare sul fronte investigativo, istituzionale e culturale per contrastare il fenomeno mafioso nella sua complessità.