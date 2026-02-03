Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:30
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

L’invisibile: quante puntate, durata e quando finisce

Immagine di copertina
AGF
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

L’invisibile: quante puntate, durata e quando finisce la serie sulla cattura di Matteo Messina Denaro

Quante puntate sono previste per L’invisibile, la serie sulla cattura di Matteo Messina Denaro in onda in prima visione su Rai 1 con protagonista Lino Guanciale? Prodotta da CamFilm in collaborazione con Rai Fiction, la serie sarà trasmessa a tre anni dalla reale cattura di Matteo Messina Denaro, arrestato dai Carabinieri del Ros guidati dal colonnello Lucio Arcidiacono, il 16 gennaio del 2023. Una serie di Pietro Valsecchi, con la regia di Michele Soavi in onda su Rai 1 in prima visione per due grandi prime serate, il 3 e 4 febbraio 2026, in prima serata alle ore 21.30. Per ogni serata vengono trasmessi due episodi, per un totale di quattro. Ecco la programmazione completa.

  • Prima puntata: 3 febbraio
  • Seconda puntata: 4 febbraio

Per stanare il super latitante, parte una lotta contro il tempo, con il colonnello Lucio Gambera, e la sua squadra impegnati in un’azione che richiede perseveranza e molti sacrifici. A pochi giorni dalla scadenza, qualcosa finalmente accade: Gambera scopre, nascosti a casa della sorella di Messina Denaro, alcuni pizzini contenenti dettagli sulle condizioni di salute del boss e sulla clinica dove si cura. Le preziose informazioni, consentono di organizzare un’operazione ad alta tensione e ad alto rischio, al termine della quale il boss, dopo trent’anni di latitanza, viene finalmente arrestato.

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata de L’invisibile? Ogni puntata ha una durata di circa due ore. Per ogni puntata infatti vengono trasmessi due episodi della durata di circa 50 minuti ciascuno. Inizio alle 21.30 e durata fino alle 23.30 circa.

Streaming e tv

Dove vedere L’invisibile in diretta tv e streaming? Appuntamento su Rai 1 in prima visione il 3 e 4 febbraio 2026 alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Rai Play.

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / L’invisibile: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata
TV / L’invisibile: la storia vera della serie sulla cattura di Matteo Messina Denaro
TV / L’invisibile: tutto quello che c’è da sapere sulla miniserie in due puntate in onda su Rai 1
Ti potrebbe interessare
TV / L’invisibile: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata
TV / L’invisibile: la storia vera della serie sulla cattura di Matteo Messina Denaro
TV / L’invisibile: tutto quello che c’è da sapere sulla miniserie in due puntate in onda su Rai 1
Spettacoli / Bruno Vespa accusa Bonelli di "responsabilità politica" per gli scontri avvenuti a Torino
TV / Ascolti tv lunedì 2 febbraio: La preside, Zelig, Taken – La vendetta
TV / Uomini e Donne anticipazioni: colpo di scena tra Mario e Gemma, Sabrina in lacrime. Chi lascia il trono over
TV / La Preside: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata
TV / John Wick 3 – Parabellum: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Taken – La vendetta: quello che c’è da sapere sul film
TV / Zelig (30 anni): le anticipazioni (comici) della quarta puntata
Ricerca