L’invisibile: il cast (attori e personaggi) della serie su Rai 1

L’invisibile è la miniserie in due puntate sulla cattura di Matteo Messina Denaro in onda in prima visione su Rai 1 con protagonista Lino Guanciale. Appuntamento il 3 e 4 febbraio 2026 alle ore 21.30. Prodotta da CamFilm in collaborazione con Rai Fiction, la serie sarà trasmessa a tre anni dalla reale cattura di Matteo Messina Denaro, arrestato dai Carabinieri del Ros guidati dal colonnello Lucio Arcidiacono, il 16 gennaio del 2023. Una serie di Pietro Valsecchi, con la regia di Michele Soavi e un grande cast composto da personaggi noti come Levante, Leo Gassmann e Ninni Bruschetta.

La serie L’invisibile vuol dar voce a tutti gli “eroi dell’ombra” e alla loro ricerca silenziosa di giustizia. Protagonista è Lino Guanciale, che interpreta il colonnello Lucio Gambera. “La lotta per lui è doppia: da un lato portare a termine la cattura di un boss, per distruggerne un mito e dall’altra mandare avanti la propria esistenza affettiva, come trovare il tempo per andare a prendere un figlio a scuola – racconta Guanciale sul suo personaggio, ispirato al vero Colonnello Lucio Arcidiacono – Sin da quando mi è stato proposto il progetto, ho visto l’opportunità per raccontare non solo eroi dietro grandi imprese, ma delle esistenze con cui il pubblico potesse rispecchiarsi”. Nel cast altri personaggi noti come Levante e Leo Gassmann. Nei panni di Messina Denaro uno straordinario Ninni Brischetta.

“Ho sempre trovato affascinante raccontare storie di uomini nell’ombra. Sono loro i veri invisibili – spiega il regista Soavi a La Stampa – Ho condiviso molta vita privata con queste persone, conosco le loro difficoltà quotidiane, fatte di sacrifici e omissioni con le famiglie, costretti costantemente a mentire pur di non svelare le indagini che stanno facendo”. “Interpreto Maria, la moglie del Colonnello Gambera – racconta la cantante Levante, al debutto sul set – Rappresento la sua parte emotiva, il suo lavoro a casa. È proprio lì che deve tenere unita la famiglia, c’è una tensione costante tra i due, entrambi mettono un grande impegno per far sì che vada tutto bene”. Anche Ram, esperto di intercettazioni radio della squadra investigativa, ha il volto di un giovane cantante. “Un personaggio realmente esistito, cui mi sono affezionato molto – spiega Leo Gassmann a La Stampa – vive l’eterna condizione di non essere mai al posto giusto al momento giusto. Persone che vivono sfere familiari e lavorative complesse da conciliare serenamente”. Ma vediamo insieme tutti i personaggi e i relativi attori.

LUCIO GAMBERA: LINO GUANCIALE

SANCHO: MASSIMO DE LORENZO

DAGO: GIACOMO STALLONE

GARCIA: ROBERTO SCORZA

NIKITA: NOEMI BRANDO

PAOLO GUIDO: PAOLO BRIGUGLIA

GIOVE: BERNARDO CASERTANO

MARIA GAMBERA: LEVANTE

RAM: LEO GASSMANN

MATTEO MESSINA DENARO: NINNI BRUSCHETTA

Personaggi

Vediamo ora i principali personaggi della serie L’invisibile.

LUCIO GAMBERA (LINO GUANCIALE) Gambera è il Colonnello del Ros incaricato di seguire le indagini sul superlatitante Matteo Messina Denaro, a cui dà la caccia da anni. È un investigatore puro, un uomo dello Stato che ha fatto della cattura del boss la sua ragione di vita. Questa sua missione sta davanti a tutto: alla vita privata, al matrimonio, alla carriera. La moglie Maria, insieme ai due figli, soffre molto l’assenza del marito, ma Gambera sa che si tratta di un sacrificio necessario per il bene di tutti. È lo stesso messaggio che cerca di passare ai suoi uomini, a cui il Colonnello chiede dedizione e lealtà costanti.

SANCHO (MASSIMO DE LORENZO) Maresciallo valoroso, Sancho è il membro più anziano della squadra. Braccio destro del Colonnello da molto tempo, ha una memoria incredibile per volti e fatti di mafia, un vero e proprio segugio. Ha perso la moglie da qualche anno, ma questo non l’ha fermato dal dedicare la sua vita alla lotta contro Cosa Nostra. Con lui Gambera è particolarmente in confidenza, al punto da rivelargli i suoi sospetti sulla talpa e da chiedergli di aiutarlo a scovarla.

DAGO (GIACOMO STALLONE) Giovane maresciallo siciliano, un uomo d’azione che è anche esperto di riprese aeree. Lavora spesso insieme a Ram, con cui ha un rapporto particolarmente forte. È proprio Dago ad accompagnare il collega sul Monte Catalfano, dove una tempesta improvvisa causa un tragico incidente.

GARCIA (ROBERTO SCORZA) Brigadiere trentenne, è esperto di mappe, ricognizioni e soprattutto di identikit. Nel corso degli anni ha prodotto innumerevoli disegni del possibile volto del boss: li tiene appesi sopra la sua postazione lavorativa, chiedendosi spesso se tra di essi ce ne sia uno veritiero. Sarà anche grazie ai suoi identikit che la squadra di Gambera riuscirà a portare avanti l’operazione.

NIKITA (NOEMI BRANDO) Unica donna della squadra, è una grande agente e una pilota d’auto eccezionale. Viene dal Nord Italia ed è fidanzata, ma per Nikita la missione viene prima di tutto. Colpita da alcuni fortissimi mal di testa, scoprirà di essere gravemente ammalata, ma questo non le impedirà di assistere i suoi compagni nel corso dell’operazione di cattura.

PAOLO GUIDO (PAOLO BRIGUGLIA) È il Vice Procuratore di Palermo che si occupa dell’operazione “Tramonto” insieme a Gambera, a cui è legato da un profondo senso di amicizia e con il quale condivide anche l’ossessione per la ricerca di Messina Denaro. È sposato con Anna e ha avuto con lei due gemelline. La malattia improvvisa della moglie lo pone di fronte a un ostacolo gigantesco, ma grazie al sostegno di Gambera e di Maria, moglie del Colonnello, Guido ritroverà la forza necessaria per portare a termine la sua missione di magistrato.

GIOVE (BERNARDO CASERTANO) Membro della squadra di Gambera, Giove è un agente dal carattere simpatico e disponibile. Dopo Sancho è il più anziano fra i “fedelissimi” del Colonnello. Pur avendo una moglie dolce e fedele, fa spesso il cascamorto con Nikita, che non sopporta le sue battutacce.

MARIA GAMBERA (LEVANTE) Moglie di Gambera e madre dei suoi due f igli. È una donna forte e coraggiosa, la vera colonna portante della famiglia. Pur sapendo che la missione del marito ha la priorità, Maria soffre profondamente la situazione di Lucio, costretto a sacrificare la sua vita privata per il lavoro. Quando dalla banca dove lavora le viene proposto di trasferirsi a Milano, Maria ha un attimo di incertezza, ma capisce presto di non poter abbandonare il marito in questo momento di difficoltà.

RAM (LEO GASSMANN) Trentenne solare, originario di Roma ed esperto di intercettazioni radio. Ha una f idanzata a cui tiene moltissimo, ma che è spesso costretto a trascurare per dedicarsi al lavoro. Anche se viene preso in giro dai colleghi per i suoi continui ritardi, dovuti anche alle scappatelle con la fidanzata, Ram ha un buon rapporto con tutti i membri della squadra, in particolare con Dago. Saranno proprio loro due a offrirsi di condurre l’operazione sul Monte Catalfano, dove verranno sorpresi da un violento temporale.

MATTEO MESSINA DENARO (NINNI BRUSCHETTA) È stato per decenni uno tra i dieci latitanti più ricercati al mondo. Boss di Cosa Nostra, ha iniziato la sua scalata al potere come braccio destro del Capo dei Capi Totò Riina, fino a quando, alla sua morte, ne ha preso il posto. Secondo le condanne a suo carico avrebbe partecipato come mandante o esecutore a circa sessanta delitti. Per trent’anni è esistita un’unica foto del suo volto, non c’erano registrazioni della sua voce, nessuno aveva schedato le sue impronte o era riuscito a scoprire le sue generalità: da qui il titolo della serie.