L’invisibile: le anticipazioni (trama e cast) della seconda e ultima puntata, 4 febbraio

Questa sera, 4 febbraio 2026, va in onda in prima visione su Rai 1 la seconda e ultima puntata di L’invisibile, la miniserie in due puntate sulla cattura di Matteo Messina Denaro, con protagonista Lino Guanciale nei panni del colonnello Lucio Gambera, a capo della squadra di Carabinieri del ROS incaricata di catturare l’ultimo grande boss di Cosa Nostra e uno dei latitanti più ricercati al mondo. Vediamo insieme le anticipazioni e la trama della puntata di stasera.

Anticipazioni e trama

Nel primo episodio di stasera dopo la scoperta della talpa, il morale della squadra di Gambera è a terra. Ma l’operazione deve andare avanti: sul Monte Catalfano, un’altura che sovrasta Palermo, bisogna montare un’antenna necessaria a rafforzare il segnale delle intercettazioni radio. Ram e Dago si offrono di condurre la missione, ma un temporale violentissimo causa un’inaspettata tragedia: è un altro duro colpo per Gambera. Il Colonnello e i suoi uomini decidono di infiltrarsi a casa di Rosalia (Simona Malato), la sorella del boss, per installare segretamente altre microspie. È in questa occasione che, nascosto in cucina, trovano un indizio che cambia tutto.

Nell’ultimo episodio, sfruttando quanto scoperto a casa di Rosalia, Gambera e i suoi uomini cercano di ricostruire i movimenti del boss nei mesi precedenti. Dopo aver analizzato un enorme quantitativo di dati, individuano una clinica palermitana dove Messina Denaro si sarebbe recato regolarmente negli ultimi anni e, accedendo al sistema online dell’istituto, trovano la conferma dei loro sospetti. Gambera decide di giocarsi il tutto per tutto: organizza così un’operazione colossale, coinvolgendo anche le forze del GIS e di altri Reparti Territoriali. La mattina del 16 gennaio l’operazione “Tramonto” raggiunge il suo culmine: è il momento della verità.

L’invisibile: il cast della serie

Abbiamo visto le anticipazioni di stasera, ma qual è il cast della serie? Prodotta da CamFilm in collaborazione con Rai Fiction, la serie sarà trasmessa a tre anni dalla reale cattura di Matteo Messina Denaro, arrestato dai Carabinieri del Ros guidati dal colonnello Lucio Arcidiacono, il 16 gennaio del 2023. L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro ripercorre i tre mesi che hanno preceduto l’arresto del boss. Novanta giorni in cui il Colonnello dei ROS, Lucio Gambera, interpretato da Lino Guanciale, e la sua squadra hanno rischiato la vita e sacrificato i propri affetti per porre fine a una latitanza durata oltre trent’anni.

Una serie di Pietro Valsecchi, con la regia di Michele Soavi. Protagonista è Lino Guanciale, che interpreta il colonnello Lucio Gambera. “La lotta per lui è doppia: da un lato portare a termine la cattura di un boss, per distruggerne un mito e dall’altra mandare avanti la propria esistenza affettiva, come trovare il tempo per andare a prendere un figlio a scuola – racconta Guanciale sul suo personaggio, ispirato al vero Colonnello Lucio Arcidiacono – Sin da quando mi è stato proposto il progetto, ho visto l’opportunità per raccontare non solo eroi dietro grandi imprese, ma delle esistenze con cui il pubblico potesse rispecchiarsi”. Nel cast altri personaggi noti come Levante e Leo Gassmann. Nei panni di Messina Denaro uno straordinario Ninni Brischetta. Ma vediamo insieme tutti i personaggi e i relativi attori.