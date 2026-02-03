L’invisibile: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata, 3 febbraio

Questa sera, 3 febbraio 2026, va in onda in prima visione su Rai 1 la prima puntata di L’invisibile, la miniserie in due puntate sulla cattura di Matteo Messina Denaro, con protagonista Lino Guanciale nei panni del colonnello Lucio Gambera, a capo della squadra di Carabinieri del ROS incaricata di catturare l’ultimo grande boss di Cosa Nostra e uno dei latitanti più ricercati al mondo. Vediamo insieme le anticipazioni e la trama della puntata di stasera.

Anticipazioni e trama

Nel primo episodio il Colonnello Lucio Gambera (Lino Guanciale) è a capo della squadra di Carabinieri del Ros incaricati di ritrovare il boss latitante Matteo Messina Denaro (Ninni Bruschetta). Fra gli uomini di Gambera vi sono il leale maresciallo Sancho (Massimo De Lorenzo), il tecnico radio Ram (Leo Gassmann), gli agenti Dago (Giacomo Stallone) e Giove (Bernardo Casertano), la pilota d’auto Nikita (Noemi Brando) e l’esperto di identikit Garcia (Roberto Scorza): uomini temprati da anni di missioni sul campo, che adesso hanno solo tre mesi per trovare Messina Denaro e portare a termine l’operazione “Tramonto”, battezzata così in omaggio alla poesia scritta da una giovanissima vittima del boss. Dopo una serie di retate fallimentari, Gambera inizia a sospettare che nella sua squadra ci sia una talpa.

Gambera confessa a Sancho i propri timori, chiedendogli di mettere sotto controllo la squadra per scoprire se tra i suoi uomini c’è effettivamente un informatore. Le difficoltà nel frattempo si presentano anche sul fronte privato: l’ossessione di Gambera per la cattura del boss mette a dura prova la sua relazione con la moglie Maria (Levante) e con i due figli, a cui il Colonnello può dedicare solo poco tempo. Nel frattempo, la moglie del Vice Procuratore Paolo Guido (Paolo Briguglia), che coadiuva Gambera nelle indagini, viene colpita da una gravissima polmonite. Dopo una maxi-retata che porta all’arresto di diverse figure chiave nella rete del boss, Gambera e Sancho devono individuare a tutti i costi il traditore che si nasconde all’interno del loro team.

L’invisibile: il cast della serie

Abbiamo visto le anticipazioni di stasera, ma qual è il cast della serie? Prodotta da CamFilm in collaborazione con Rai Fiction, la serie sarà trasmessa a tre anni dalla reale cattura di Matteo Messina Denaro, arrestato dai Carabinieri del Ros guidati dal colonnello Lucio Arcidiacono, il 16 gennaio del 2023. L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro ripercorre i tre mesi che hanno preceduto l’arresto del boss. Novanta giorni in cui il Colonnello dei ROS, Lucio Gambera, interpretato da Lino Guanciale, e la sua squadra hanno rischiato la vita e sacrificato i propri affetti per porre fine a una latitanza durata oltre trent’anni.

Una serie di Pietro Valsecchi, con la regia di Michele Soavi. Protagonista è Lino Guanciale, che interpreta il colonnello Lucio Gambera. “La lotta per lui è doppia: da un lato portare a termine la cattura di un boss, per distruggerne un mito e dall’altra mandare avanti la propria esistenza affettiva, come trovare il tempo per andare a prendere un figlio a scuola – racconta Guanciale sul suo personaggio, ispirato al vero Colonnello Lucio Arcidiacono – Sin da quando mi è stato proposto il progetto, ho visto l’opportunità per raccontare non solo eroi dietro grandi imprese, ma delle esistenze con cui il pubblico potesse rispecchiarsi”. Nel cast altri personaggi noti come Levante e Leo Gassmann. Nei panni di Messina Denaro uno straordinario Ninni Brischetta. Ma vediamo insieme tutti i personaggi e i relativi attori.