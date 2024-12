Libera streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata

Questa sera, martedì 10 dicembre 2024, alle ore 21.30 va in onda in prima serata la quarta puntata di Libera, la nuova serie in prima visione composta da quattro puntate con protagonista Lunetta Savino su Rai 1. Un avvincente legal drama che seguirà le avventura di una coppia inedita, una giudice e un criminale che uniranno le forze per scoprire l’assassino della figlia di lei. Ma dove vedere Libera in diretta tv e in streaming? Ecco le informazioni.

In tv

Appuntamento per quattro martedì in prima serata su Rai 1 dal 19 novembre 2024 alle ore 21.30. Fino a che punto si può andare per cercare giustizia? E cosa accade quando la giustizia ufficiale non basta? Libera Orlando è una donna forte e decisa, pronta a tutto pur di fare chiarezza sulla morte della figlia, ma il suo percorso si intreccia inesorabilmente con le sfumature più complesse del concetto di giustizia.

Libera streaming live

Se non siete a casa, potete recuperare Libera in diretta streaming o on demand su Rai Play, per vedere gli episodi in qualsiasi momento.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Libera, la serie di Rai 1 con Lunetta Savino? Si tratta di quattro prime serate, in prima visione alle ore 21.30 dal 19 novembre 2024. Ecco la programmazione completa.