Lettera al di là del mare, testo e significato della canzone di Massimo Ranieri al Festival di Sanremo 2022

LETTERA AL DI LA’ DEL MARE TESTO – Massimo Ranieri è in gara al Festival di Sanremo 2022 con la canzone “Lettera al di là del mare”. L’artista si esibirà sul palco dell’Ariston con l’orchestra e gareggerà per la vittoria finale. Ma vediamo insieme le parole della sua canzone:

La notte non finisce mai

L’America… lontana

Di là dal mare.

Dove piove fortuna, dov’è libertà

E l’acqua è più pura di un canto.

Ed è silenzio tra due sponde

La terra un sogno altrove.

Ma in un punto del viaggio la pioggia cadrà

Su ogni paura ed oltraggio.

Amore vedi così buio è

Questo mare

Troppo grande per

Non tremare.

E poi si sta

Col fiato a metà

E tutti tacciono e tanti pregano

Se il Signore vorrà…

E il passo perde il tempo

E niente sembra vero

Mai nessun temporale lavare potrà

Le nostre ferite dal sale

Amore vedi così buio è

Questo mare

Troppo grande per

Non tremare

Quasi giorno ormai

Poi il tempo si ferma

Qualcuno grida terra, terra, terra!

Amore vedi così buio è

Questo mare

È ferita che non scompare.

Dove va

Il tempo chissà

E gli occhi tacciono

Ma a notte sognano

Il motore che va.

Autori

Chi ha scritto Lettera al di là del mare, la canzone di Massimo Ranieri al Festival di Sanremo 2022? Di F. Ilacqua. Ed. BMG Rights Management (Italy)/Rama 2000 International – Milano – Roma.

