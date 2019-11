Nell’anniversario dei 30 anni dalla morte di Leonardo Sciascia, in streaming su RaiPlay una programmazione speciale

Esattamente 30 anni fa, il 20 novembre 1989, Leonardo Sciascia moriva a Palermo: nell’anniversario di quella data, la Rai ha deciso di omaggiare il celebre scrittore, giornalista, politico e insegnante siciliano con una programmazione speciale su RaiPlay, la piattaforma di streaming di viale Mazzini.

La tv pubblica continua dunque nel suo tentativo di valorizzare RaiPlay con contenuti esclusivi e non soltanto con le repliche o le dirette streaming dei vari canali. Lo ha fatto con Rosario Fiorello e il suo Viva RaiPlay, lo farà con il DopoFestival a Sanremo. E oggi lo fa anche con una raccolta dei più brillanti interventi televisivi di Leonardo Sciascia.

Tutti gli utenti di RaiPlay potranno dunque scegliere tra una selezione di contributi molto interessanti: dall’intervista rilasciata da Sciascia nel 1966 per la rubrica “Segnalibro” sul romanzo “A ciascuno il suo”, fino ad alcune controverse dichiarazioni e prese di posizione su temi come mafia e antimafia, rilasciate negli ultimi anni di vita dello scrittore.

Non mancheranno anche sezioni dedicate alla letteratura, tra le quali l’incontro con il conterraneo Gesualdo Bufalino e l’omaggio ad alcuni dei suoi autori di riferimento, da Stendhal a Vitaliano Brancati. Come anche la pellicola del 1967 con la visita dello scrittore a Racalmuto, suo paese natale, e un Tv7 del 1969 che documenta l’intervento di Sciascia sul problema della siccità in Sicilia. Ci sarà anche la discussione con il regista Giuseppe Tornatore, suo conterraneo, e alcune delicate riflessioni sul tema della morte.

Sulla piattaforma di streaming sarà presente anche l’intervento di Sciascia al programma Mixer, nel quale lo scrittore e giornalista commenta il caso Eni e la nomina di Franco Reviglio a presidente e amministratore delegato: in quell’occasione, Sciascia prese una posizione molto netta, chiedendo la fine della spartizione selvaggia fra i partiti delle cariche rilevanti dell’azienda.

Tra i contributi più interessanti, spiccano le interviste televisive rilasciate da Sciascia a Joe Marrazzo: sia quella sulle confessioni del pentito Tommaso Buscetta, sia quella sull’omicidio di Piersanti Mattarella che lo scrittore riteneva collegato a una trama terroristica. In quest’ultima intervista, Sciascia pronunciò parole profetiche: “Ci saranno ancora tanti morti”.

In questa giornata, dunque, su RaiPlay ci sarà il meglio dei contenuti Rai dedicati a Sciascia, che restituiscono il ritratto di un pensatore libero, indipendente e a volte anche scomodo, che non ha mai esitato a criticare le contraddizioni del nostro paese e del nostro tempo.