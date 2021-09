Chi è Leo Meconi, cantante finalista del Festival di Castrocaro 2021

Chi è Leonardo (Leo) Meconi, cantante finalista del Festival di Castrocaro 2021

Chi è Leonardo Meconi, conosciuto come Leo Meconi, cantante finalista del Festival di Castrocaro 2021? Classe 2004, il giovane artista ha solo 17 anni, ma nonostante la tenera età può dire di essersi ritrovato sul palco addirittura con Bruce Springsteen. Appassionato di musica folk/rock americana, il 5 luglio 2016 salì sul palco di San Siro con il Boss.

A sette anni inizia a prendere lezioni di chitarra. La sua prima canzone, Guitar Man, l’ha invece scritta proprio dopo l’incontro con Bruce Spingsteen. Insieme suonarono “Dancing in the Dark” e Guitar Man è proprio l’appellativo con cui Bruce Springsteen chiamò il ragazzino. Un altro incontro fortunato per Leo Meconi è stato quello con Dodi Battaglia, lo storico chitarrista dei Pooh, che gli ha prodotto il suo primo disco di inediti, ‘I’ll Fly Away’. A 16 anni partecipa a X Factor, entrando nel team guidato da Emma. Ora l’opportunità di Castrocaro 2021 con il brano Fino all’alba.

