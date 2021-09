Castrocaro 2021: finalisti, canzoni, giuria, come si vota e streaming del Festival

Questa sera, martedì 7 settembre 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la finale del Festival di Castrocaro 2021, la storica manifestazione musicale (giunta alla 64esima edizione) si svolgerà presso il Padiglione delle Feste di Castrocaro Terme e Terra del Sole. L’evento canoro dà la possibilità a molti ragazzi tra i 14 e i 30 anni, che hanno partecipato alle selezioni, di presentare un loro brano inedito. Alle “last auditions” sono però arrivati soltanto in otto. Sono stati selezionati da una speciale commissione e stasera conosceremo il vincitore che avrà diritto di partecipare all’Audizione dal vivo della sezione Sanremo Giovani 2022. A condurre la serata saranno Paola Perego e Valeria Graci. Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Finalisti e canzoni

Come detto, i finalisti del Festival di Castrocaro 2021 sono 8 cantanti. Eccoli con i rispettivi brani:

Federica Marinari, 27 anni – Dimenticato (Mai)

Greta Ciurlante, in arte Mirall, 30 anni – Padre nostro

Antonio Meleddu, in arte Bandito, di 19 anni – Romantico cronico

Leonardo Meconi, nome d’arte Leo Meconi di 17 anni – Fino all’alba

Claudia Pregnolato, in arte Namida, di 21 anni fa – Tagadà

Simone Veludo, in arte Simo Veludo di 27 anni – Mutande

Camilla Giorgia Bernabò, nome d’arte Sintesi – Astronauta

Vite Parallele (Aldo Campanaro di 27 anni e Simona Dodaro di 21 anni) – Scorpione.

Castrocaro 2021: la giuria del Festival e come si vota

A giudicare i finalisti del Festival di Castrocaro 2021 sarà una giuria composta da quattro giudici: Noemi, Margherita Vicario, Ermal Meta e Boosta dei Subsonica. Oltre a giudicare la performance, rigorosamente dal vivo, duetteranno con i ragazzi in gara. Il vincitore verrà poi decretato sommando tra loro i voti della giuria artistica, i voti dei professionisti ed esperti di Rai Radio 2 (che seguirà la manifestazione sulle loro frequenze) e i voti espressi dal pubblico.

Vincitori

Ma vediamo insieme tutti i vincitori del Festival di Castrocaro (l’albo d’oro) in attesa di quello del 2021:

1957: Tina Castelli

1958: Edda Montanari

1959: Carmen Villani – Quando una ragazza (a New Orleans) e Cry Me a River

1960: Angela Venturoli

1961: Anna Maria e Cristina Amadei

1962: Eugenia Foligatti – Cercami e Gianni La Commare

1963: Gigliola Cinquetti – Sull’acqua e Le strade di notte e Bruno Filippini – Baci e Il re dei pagliacci

1964: Franco Tozzi – Due case, due finestre e Vittorio Inzaina

1965: Luciana Turina – Come ti vorrei e Plinio Maggi – Se le mie parole non bastano. Al secondo posto Silvana Aliotta con Caro Johnny

1966: Annarita Spinaci – E… e Roberta Amadei

1967: Giusy Romeo (Giuni Russo) – A chi e Elio Gandolfi

1968: Paolo Mengoli – Per un momento ho perso te e Portami tante rose e Rosalba Archilletti – Quando sei con me e Con un ciao

1969: Lucia Rizzi – Quanto ti amo e Dino Drusiani – Chi si vuol bene come noi

1970: Marisa Sacchetto – Dopo l’amore e Mara Nanni

1971: Carla Bissi (Alice) – Tanta voglia di lei e Mauro Brighetti

1972: Franco Simone – Con gli occhi chiusi (e i pugni stretti) e Roberto Callegaro – La legge della vita

1973: Emanuela Cortesi – La mente torna e Maila Mazzeranghi – Amore mio

1974: Liliana Savoca, Denise e Gloria Calore

1975: Aldo Poli e Grazia Sanvitale – Devil Gate Drive

1976: Collage – Due ragazzi nel sole, Walter Foini, Complesso La Strana Sensazione, Giulia Del Buono e Marcello Scichilone

1977: Michele Pecora – La mia casa, I Pub – Un’anima in jeans, Fiora – Stavolta no e La Fabbrica di Stelle

1978: Ezio Maria Picciotta, Roberta (Roberta Voltolini) – Noi, Antonietta Chelli e Creme Caramel – Discomela

1979: Goran Kuzminac – Stasera l’aria è fresca, Michele Zarrillo – Indietro no, Daniel Danieli e Limousine

1980: Luca Barbarossa – Sarà l’età

1981: Zucchero Fornaciari – Canto te e Fiordaliso – Scappa via

1982: Donatella Milani – Perché mi sento sola e Brunella Borciani

1983: Rodolfo Banchelli – Invece no e Silvia Conti

1984: Lorena Biolcati – Aquarius, Laura Landi – Panorama e Milvio Cardellini, Raul Rizzardi

1985: Aida Satta Flores e Studio Hertz – Sarà forse in America

1986: Charley Deanesi – Muoviti e Roberta Mogliotti (Andrea Mirò) – Pietra su Pietra

1987: Rosario Di Bella – Sono interessante e Ice – Mere manna

1988: Antonietta Buccigrossi – C’è un motivo in più e Valerio Spazzoli – Rido

1989: Lorenzo Zecchino – A Milano

1990: Margherita Cazzuffi

1991: Bracco Di Graci – Vivo, muoio e vivo. Nella stessa edizione, per l’unica volta, venne premiato anche il conduttore radiofonico dell’anno, votato dalla giuria e dal pubblico; vinse Mauro Marino voce di RDS – Radio Dimensione Suono.

1992: Tony Blescia – Cosa dice il cuore

1993: Lighea – Siamo noi quelli sbagliati

1994: Marco D’Angelo – Chi sei

1995: Silvia Salemi – Con questo sentimento

1996: Mignon – Se mi vuoi

1997: Daniela e Liliana Caronna

1998: la manifestazione non viene realizzata

1999: Max Petronilli – Il cielo

2000: la manifestazione non viene realizzata

2001: Filippo Merola – Un mondo vero e Teresa De Filippis – E parlo di te

2002: Riccardo Maffoni – Le circostanze di Napoleone

2003: Maria Pierantoni Giua – Babà al rum

2004: Ilaria Porceddu – Alle venti e Oceano

2005: Lorena Belcastro – Grido d’amore

2006: Jacopo Troiani – Perdere l’amore e Rose rosse

2007: Angela Semerano – Il gatto e la volpe

2008: Simona Galeandro – Gianna e Gloria

2009: Edoardo Lo Conte – Con le mani e Un senso

2010: Nicola Traversa – Gabbia

2011: Kiero – Superlovers

2012: Martina Cambi – Miracolo

2013: Davide Papasidero – Non voltarti più

2014: Alina Nicosia – Io e te

2015: Dalise – Nuvole nella testa

2016: Ethan Lara – Anche solo per un’ora

2017: Luigi Salvaggio – Il silenzio delle stelle

2018: Maria (Valentina Egrotelli) – Posologia vincente

2019: Debora Manenti

2020: Watt – Fiori da Hiroshima

2021: ?

Streaming e diretta tv

Dove vedere il Festival di Castrocaro 2021 in diretta tv e live streaming? La finale, come detto, va in onda stasera – martedì 7 settembre 2021 – alle ore 21,20 su Rai 2 (canale 2 o 502 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.