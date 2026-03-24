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Le libere donne streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata

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Lino Guanciale. Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Le libere donne streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata

Dove vedere in tv e in streaming la fiction Le libere donne con Lino Guanciale in onda dal 10 marzo 2026? Appuntamento questa sera, 24 marzo 2026, con la terza puntata in prima visione su Rai 1 alle ore 21.30, con la regia di Michele Soavi. Ecco tutte le informazioni.

In tv

Appuntamento questa sera, 24 marzo 2026, alle ore 21.30 con la seconda puntata su Rai 1.

Le libere donne streaming

Se non siete a casa potete seguire la serie in diretta streaming o in modalità on demand su Rai Play.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Le libere donne? In tutto tre puntate, in onda in prima serata su Rai 1 dal 10 marzo 2026 alle ore 21.30. Ecco le informazioni.

  • Prima puntata: 10 marzo 2026 TRASMESSA
  • Seconda puntata: 17 marzo 2026 TRASMESSA
  • Terza puntata: 24 marzo 2026 OGGI
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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