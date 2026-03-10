Le libere donne: trama, cast, attori, personaggi, quante puntate, durata, location, streaming della serie su Rai 1 con Lino Guanciale

Le libere donne è la serie in tre puntate in onda su Rai 1 con protagonista Lino Guanciale dal 10 marzo 2026 per la regia di Michele Soavi. Nel cast anche Grace Kicaj, Gaia Messerklinger e Fabrizio Biggio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni.

Trama

Coprodotta da Rai Fiction ed Endemol Shine Italy, liberamente tratta da “Le libere donne di Magliano” di Mario Tobino-Mondadori Libri e ambientata fra Lucca e Viareggio durante la Seconda Guerra Mondiale, la serie segue Mario Tobino (Lino Guanciale), uno psichiatra non convenzionale con una passione per la poesia, mentre sfida le regole repressive dell’ospedale psichiatrico femminile di Maggiano per salvaguardare la dignità delle sue pazienti. Alcune di loro hanno trovato conforto nella follia come unica forma di libertà cui aspirare, mentre altre sono state ingiustamente recluse solo perché hanno osato affermare il loro spirito libero.

“In questa storia, datata 1943, non c’è uguaglianza di diritti. Le donne non erano padrone di loro stesse, non avevano l’autonomia del proprio corpo, il diritto alla vita, all’istruzione, al lavoro e alla libertà di espressione. Nel nostro racconto – un libero adattamento del libro – una di loro farà breccia nel cuore di Tobino, che cercherà con tutte le sue forze di salvarla”, dice Soavi.

Mario vive all’interno del manicomio confrontandosi – e a volte scontrandosi – con i diversi approcci dei suoi colleghi. In particolare, trova un alleato nel dottor Anselmi (Fabrizio Biggio), giovane medico schietto e altruista, con il quale riuscirà anche a instaurare un sincero rapporto di amicizia e fiducia. La vita di Mario prende una svolta inaspettata quando a Maggiano arriva Margherita Lenzi (Grace Kicaj), una giovane donna rinchiusa nell’ospedale dal marito contro la sua volontà. L’istinto spinge Tobino a dubitare della pazzia di Margherita e a domandarsi se non sia solo la vittima di un uomo violento, ansioso di mettere le mani sulla sua eredità. Mario inizierà un’avvincente ricerca della verità, combattuto tra un sentimento intenso e inaspettato per Margherita – che lo spinge a confrontarsi con dilemmi morali e a rischiare la sua posizione – e un amore che torna dal passato, quello per Paola Levi (Gaia Messerklinger), diventata nel frattempo una staffetta partigiana.

Le libere donne: il cast della serie

“Le libere donne”, scritta da Peter Exacoustos e Laura Nuti, è un avvincente dramma storico-sentimentale che esplora il sottile confine tra passione e follia, affrontando la contrapposizione fra conformismo e individualità. Nel cast della serie – realizzata con il patrocinio del Comune di Lucca e con la collaborazione della “Fondazione Mario Tobino ETS” – anche Paolo Giovannucci, Massimo Nicolini, Paolo Briguglia, Pia Lanciotti, Paola Sambo, Francesca Cavallin, Filippo Caterino, Dodi Conti, Gea Dall’Orto, Irene Muscarà, Marta Bulgherini, Ianua Coeli Linhart, Riccardo Goretti, Vittoria Gallione, Luigi Diberti. Vediamo insieme attori e relativi personaggi.

MARIO TOBINO: LINO GUANCIALE

MARGHERITA LENZI: GRACE KICAJ

PAOLA LEVI: GAIA MESSERKLINGER

DOTT. GUIDO ANSELMI: FABRIZIO BIGGIO

DIRETTORE RONCORONI: PAOLO GIOVANNUCCI

DOTT. GIANMASSIMO PARISI: MASSIMO NICOLINI

FILIPPO LENZI: PAOLO BRIGUGLIA

GALLI: PIA LANCIOTTI

MADRE ASSUNTA: PAOLA SAMBO

CAPOINFERMIERA ZONIN: FRANCESCA CAVALLIN

MORENA: FILIPPO CATERINO

FAINA: DODI CONTI

LILLI: GEA DALL’ORTO

LELLA: IRENE MUSCARÀ

GABI: MARTA BULGHERINI

MARTA: IANUA COELI LINHART

BEPPE: RICCARDO GORETTI

SUOR MARIA: VITTORIA GALLIONE

DOTT. PIERO OLIVIERI: ADRIANO EXACOUSTOS

GIUDICE VASSALLO: LUIGI DIBERTI

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Le libere donne? In tutto tre puntate, in onda in prima serata su Rai 1 dal 10 marzo 2026 alle ore 21.30. Ecco le informazioni.

Prima puntata: 10 marzo 2026

Seconda puntata: 17 marzo 2026

Terza puntata: 24 marzo 2026

Streaming e tv

Dove vedere Le libere donne in tv e streaming? Appuntamento in prima visione su Rai 1 dal 10 marzo 2026 alle ore 21.30. Anche in streaming e diretta tv su Rai Play.