Le libere donne: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata, 24 marzo

Questa sera, martedì 24 marzo 2026, in prima visione su Rai 1 va in onda la terza puntata de Le libere donne, serie con Lino Guanciale in tre puntate. Nel cast anche Grace Kicaj, Gaia Messerklinger e Fabrizio Biggio. La regia è di Michele Soavi. Scopriamo insieme le anticipazioni di stasera.

Trama e anticipazioni

Episodio 5: Paola è a Maggiano per organizzare un ballo in maschera per la raccolta dei viveri e aiutare Marta, la finta paziente ebrea nascosta nel manicomio. Margherita, gelosa di Paola, scatena una crisi che porta una delle degenti a un gesto estremo. Più tardi, leggendo una sorta di diario di Tobino, Paola scopre che l’uomo è segretamente innamorato di Margherita, la quale intanto progetta la fuga dall’ospedale psichiatrico. Mario, nel frattempo, continua a cercare la verità su Margherita. Più avanti, Paola decide di affrontare Mario, rivelandogli di sapere del suo sentimento per Margherita. Poco dopo Beppe, l’ex infermiere divenuto uno squadrista fascista, irrompe armato a Maggiano accusando Roncoroni di nascondere un’ebrea. Intanto, fervono i preparativi per il ballo in maschera.

Episodio 6: Al ballo in maschera, il colonnello nazista Sommer dà un ultimatum a Roncoroni perché gli consegni l’ebrea nascosta. In un clima solo apparentemente sereno, il terrore inizia a serpeggiare tra medici e pazienti. In un crescendo sempre più serrato, la tensione – infine – esplode. Ognuno pagherà il prezzo delle proprie scelte, mentre il destino di chi ha sfidato la ferocia del regime cambierà per sempre.

Le libere donne: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast della serie? Ecco attori e relativi personaggi.

MARIO TOBINO: LINO GUANCIALE

MARGHERITA LENZI: GRACE KICAJ

PAOLA LEVI: GAIA MESSERKLINGER

DOTT. GUIDO ANSELMI: FABRIZIO BIGGIO

DIRETTORE RONCORONI: PAOLO GIOVANNUCCI

DOTT. GIANMASSIMO PARISI: MASSIMO NICOLINI

FILIPPO LENZI: PAOLO BRIGUGLIA

GALLI: PIA LANCIOTTI

MADRE ASSUNTA: PAOLA SAMBO

CAPOINFERMIERA ZONIN: FRANCESCA CAVALLIN

MORENA: FILIPPO CATERINO

FAINA: DODI CONTI

LILLI: GEA DALL’ORTO

LELLA: IRENE MUSCARÀ

GABI: MARTA BULGHERINI

MARTA: IANUA COELI LINHART

BEPPE: RICCARDO GORETTI

SUOR MARIA: VITTORIA GALLIONE

DOTT. PIERO OLIVIERI: ADRIANO EXACOUSTOS

GIUDICE VASSALLO: LUIGI DIBERTI