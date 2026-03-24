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Le libere donne: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

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Lino Guanciale. Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Le libere donne: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata, 24 marzo

Questa sera, martedì 24 marzo 2026, in prima visione su Rai 1 va in onda la terza puntata de Le libere donne, serie con Lino Guanciale in tre puntate. Nel cast anche Grace Kicaj, Gaia Messerklinger e Fabrizio Biggio. La regia è di Michele Soavi. Scopriamo insieme le anticipazioni di stasera.

Trama e anticipazioni

Episodio 5: Paola è a Maggiano per organizzare un ballo in maschera per la raccolta dei viveri e aiutare Marta, la finta paziente ebrea nascosta nel manicomio. Margherita, gelosa di Paola, scatena una crisi che porta una delle degenti a un gesto estremo. Più tardi, leggendo una sorta di diario di Tobino, Paola scopre che l’uomo è segretamente innamorato di Margherita, la quale intanto progetta la fuga dall’ospedale psichiatrico. Mario, nel frattempo, continua a cercare la verità su Margherita. Più avanti, Paola decide di affrontare Mario, rivelandogli di sapere del suo sentimento per Margherita. Poco dopo Beppe, l’ex infermiere divenuto uno squadrista fascista, irrompe armato a Maggiano accusando Roncoroni di nascondere un’ebrea. Intanto, fervono i preparativi per il ballo in maschera.

Episodio 6: Al ballo in maschera, il colonnello nazista Sommer dà un ultimatum a Roncoroni perché gli consegni l’ebrea nascosta. In un clima solo apparentemente sereno, il terrore inizia a serpeggiare tra medici e pazienti. In un crescendo sempre più serrato, la tensione – infine – esplode. Ognuno pagherà il prezzo delle proprie scelte, mentre il destino di chi ha sfidato la ferocia del regime cambierà per sempre.

Le libere donne: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast della serie? Ecco attori e relativi personaggi.

MARIO TOBINO: LINO GUANCIALE
MARGHERITA LENZI: GRACE KICAJ
PAOLA LEVI: GAIA MESSERKLINGER
DOTT. GUIDO ANSELMI: FABRIZIO BIGGIO
DIRETTORE RONCORONI: PAOLO GIOVANNUCCI
DOTT. GIANMASSIMO PARISI: MASSIMO NICOLINI
FILIPPO LENZI: PAOLO BRIGUGLIA
GALLI: PIA LANCIOTTI
MADRE ASSUNTA: PAOLA SAMBO
CAPOINFERMIERA ZONIN: FRANCESCA CAVALLIN
MORENA: FILIPPO CATERINO
FAINA: DODI CONTI
LILLI: GEA DALL’ORTO
LELLA: IRENE MUSCARÀ
GABI: MARTA BULGHERINI
MARTA: IANUA COELI LINHART
BEPPE: RICCARDO GORETTI
SUOR MARIA: VITTORIA GALLIONE
DOTT. PIERO OLIVIERI: ADRIANO EXACOUSTOS
GIUDICE VASSALLO: LUIGI DIBERTI

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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