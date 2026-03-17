Le libere donne: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata, 17 marzo

Questa sera, 17 marzo 2026, in prima visione su Rai 1 va in onda la seconda puntata de Le libere donne, serie con Lino Guanciale in tre puntate. Nel cast anche Grace Kicaj, Gaia Messerklinger e Fabrizio Biggio. La regia è di Michele Soavi. Scopriamo insieme le anticipazioni di stasera.

Trama e anticipazioni

Una notte l’infermiere Beppe tenta di aggredire Margherita, ma Tobino riesce a fermarlo appena in tempo. Successivamente la donna, nel corso dell’udienza davanti al giudice per stabilirne l’infermità mentale, affronta il marito denunciandone gli abusi, ma non viene creduta: crolla, aggredisce l’uomo e finisce in isolamento. Il dottor Anselmi, che nota come l’amico Tobino si stia avvicinando a Margherita, gli consiglia di non farsi coinvolgere. Paola, intanto, ha promesso di aiutare Marta, un’ebrea nascosta a Maggiano. Intanto Margherita, all’interno dell’ospedale psichiatrico, oscilla tra lucidità e depressione e Mario, per aiutarla, cerca terapie alternative all’elettroshock, praticato invece con insistenza dal collega Parisi.

La notizia dell’armistizio di Badoglio alimenta speranze tra medici e personale, mentre la fame spinge le pazienti alla rivolta. Il Direttore Roncoroni cerca, intanto, di ottenere delle derrate alimentari per il suo istituto, ma torna a Maggiano a mani vuote. Paola, scampata ai rastrellamenti, va a trovare Mario e il loro incontro fa riemergere sentimenti irrisolti e una passione mai sopita. L’improvvisa irruzione dei nazisti nell’ospedale psichiatrico, alla ricerca dell’ebrea nascosta tra le pazienti, getta tutti nell’angoscia.

Le libere donne: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast della serie? Ecco attori e relativi personaggi.

MARIO TOBINO: LINO GUANCIALE

MARGHERITA LENZI: GRACE KICAJ

PAOLA LEVI: GAIA MESSERKLINGER

DOTT. GUIDO ANSELMI: FABRIZIO BIGGIO

DIRETTORE RONCORONI: PAOLO GIOVANNUCCI

DOTT. GIANMASSIMO PARISI: MASSIMO NICOLINI

FILIPPO LENZI: PAOLO BRIGUGLIA

GALLI: PIA LANCIOTTI

MADRE ASSUNTA: PAOLA SAMBO

CAPOINFERMIERA ZONIN: FRANCESCA CAVALLIN

MORENA: FILIPPO CATERINO

FAINA: DODI CONTI

LILLI: GEA DALL’ORTO

LELLA: IRENE MUSCARÀ

GABI: MARTA BULGHERINI

MARTA: IANUA COELI LINHART

BEPPE: RICCARDO GORETTI

SUOR MARIA: VITTORIA GALLIONE

DOTT. PIERO OLIVIERI: ADRIANO EXACOUSTOS

GIUDICE VASSALLO: LUIGI DIBERTI