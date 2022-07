Le Iene – Un Paese di furbetti. Lo speciale in onda questa sera su Italia 1: anticipazioni e ospiti

Questa sera, domenica 17 luglio 2022, su Italia 1 alle ore 21.20 va in onda lo speciale Le Iene – Un Paese di furbetti, condotto da Giulio Golia. La puntata, dal titolo così esplicativo, è interamente dedicata all’“arte” dell’affabulazione: una raccolta di soggetti individuati dagli inviati della trasmissione, nell’arco dei 25 anni di messa in onda. Di seguito tutte le anticipazioni dello speciale de Le Iene di questa sera.

Anticipazioni e ospiti

Con contenuti inediti, testimonianze di tutti i principali protagonisti, sia di chi ha subìto ingiustizie che di chi le ha ideate, indagini delle forze dell’ordine e ricostruzioni dei fatti, lo speciale ripercorre, dal 1998 a oggi, le vicende che hanno più colpito l’attenzione, occupando le pagine di cronaca nazionale, che hanno dato il via a inchieste giudiziarie e che hanno suscitato più reazioni.

Dal “re della truffa” arrestato nel 2018 ai ladri di monopattini di questi giorni a chi ha frodato finanziariamente per uno stile di vita al di sopra delle proprie possibilità, tutti impostori che, il più delle volte, colti sul fatto, non solo hanno continuato a negare, ma sono andati avanti nella ricerca del prossimo malcapitato. Nella serata saranno raccontati i raggiri più incredibili, potenziali o portati a compimento, di fronte ai quali si sono trovati molti degli inviati in questi anni, ma anche soggetti il cui operato presenta delle possibili anomalie che meritano approfondimento. Infine, si cercherà di fare un passo in avanti con l’intento di capire le motivazioni di questo modo di agire. A commentare con Giulio Golia comportamenti e atteggiamenti dei furbetti la criminologa Anna Maria Giannini, direttrice del servizio di Psicologia Forense dell’Università “La Sapienza” di Roma.

Streaming e tv

Dove vedere lo speciale Le Iene – Un Paese di furbetti in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, domenica 17 luglio 2022, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.