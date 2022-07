Le Iene: omicidio Serena Mollicone: le anticipazioni sullo speciale in onda stasera

Questa sera, domenica 10 luglio 2022, va in onda in replica l’appuntamento con Le Iene che ripercorre l’omicidio di Serena Mollicone. L’episodio sin intitola “L’omicidio di Serena Mollicone: un mistero lungo 20 anni” ed è una puntata interamente dedicata alla tragedia che ha colpito l’adolescente di Arce. Di seguito scopriamo le anticipazioni.

Anticipazioni

L’omicidio di Serena Mollicone: un mistero lungo 20 anni è la puntata de Le Iene che va in onda domenica 10 luglio su Italia 1. Serena era un’adolescente nata e cresciuta ad Arce, un piccolo paesino composto da poco più di 6mila abitanti in provincia di Frosinone. Ma cosa è accaduto a Serena? Nella requisitoria finale del processo, il pm ha dichiarato: “Serena Mollicone è stata uccisa da Marco Mottola nella caserma dei carabinieri”. Condotta da Veronica Ruggeri, la puntata de Le Iene analizza i dettagli e mostra contenuti inediti con le testimonianze dei personaggi coinvolti. Così come spiegherà le indagini, le ricostruzioni e tutti gli aggiornamenti sul caso. Serena è morta il 3 giugno 2001, aveva solo 18 anni. Il suo corpo è stato ritrovato ad Arce e ancora oggi ci si interroga su cosa sia davvero accaduto quel giorno.

Le Iene: omicidio Serena Mollicone streaming e TV

Dove vedere lo speciale de Le Iene sull’omicidio di Serena Mollicone in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, il programma vi aspetta domenica 10 luglio 2022 alle ore 21:20 su Italia 1. Per seguirlo in diretta televisiva basterà sintonizzarsi al tasto 6 del telecomando oppure al tasto 506 per l’HD. Chi invece vuole seguirlo via streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a MediasetPlay.