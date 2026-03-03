Le Iene Inside: anticipazioni, inchiesta, interviste e streaming oggi, 3 marzo

Questa sera, martedì 3 marzo 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Inside, programma a cura della redazione dello storico programma Mediaset. In ogni puntata un argomento trattato in precedenza dalla trasmissione viene approfondito con ulteriori dettagli ed elementi inediti. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 3 marzo.

Anticipazioni

Lo speciale, dal titolo “Oltre Sanremo”, è un viaggio-racconto condotto da Nicolò De Devitiis e scritto da Alessandra Frigo. Il reportage parte da un dato: in Italia si ascolta sempre più musica, in media tre ore al giorno, più che negli altri Paesi europei. E la maggior parte di quella musica è italiana. Ma è davvero una buona notizia? Oppure piattaforme e algoritmi stanno decidendo cosa ascoltiamo, spingendo verso un’omologazione che ci porta ad ascoltare, in fondo, sempre la stessa canzone?

“Oltre Sanremo” entra nell’industria musicale italiana, tra numeri, classifiche, streaming e strategie. Un racconto che parte dal Festival e si allarga ai protagonisti della scena musicale contemporanea. La Iena ha inoltre seguito per un’intera settimana il vincitore di Sanremo, Sal Da Vinci, e molti dei suoi protagonisti, tra i quali Sayf, Ditonellapiaga, Laura Pausini, Carlo Conti, Fulminacci, Mara Sattei, J-Ax, Luchè, Serena Brancale, Levante, entrando nel backstage della kermesse sanremese e raccontandone i retroscena.

Nel corso dello speciale, l’inviato incontra e raccoglie le confessioni di artisti che hanno segnato – e stanno segnando – la musica italiana: da Gigi D’Alessio a Tony Effe, da Geolier a Emma, da Noemi a Rose Villain, da Gaia ai Negramaro, a Fabri Fibra, Marracash e Guè. Spazio anche ai trapper come Shiva, Baby Gang e Simba La Rue. A commentare il tema, anche voci esperte come Paola Zukar, Gino Castaldo e Dardust.

Streaming e tv

Dove vedere Le Iene Inside in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, martedì 3 marzo 2026, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity e sul sito del programma.