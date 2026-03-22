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Le Iene Inside: anticipazioni e servizi di oggi, 22 marzo 2026

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di Anton Filippo Ferrari
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Le Iene Inside: anticipazioni, inchiesta, interviste e streaming oggi, 22 marzo

Questa sera, domenica 22 marzo 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Inside, programma a cura della redazione dello storico programma Mediaset. In ogni puntata un argomento trattato in precedenza dalla trasmissione viene approfondito con ulteriori dettagli ed elementi inediti. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 22 marzo.

Anticipazioni

Nella puntata dal titolo “Piccoli grandi eroi”, condotta da Giulio Golia e scritta da Francesca Di Stefano, un racconto dedicato a chi, ogni giorno, combatte nell’ombra: persone comuni che, tra ingiustizie, dolore e difficoltà, trovano la forza di resistere, reagire e, a volte, cambiare le cose. Un viaggio attraverso storie diverse ma unite da un filo rosso potente: il coraggio di chi non si arrende, cerca giustizia e difende i propri diritti, o semplicemente lotta per sopravvivere.

Dalla Sicilia, il caso del peschereccio “Nuova Iside”, una vicenda ancora aperta che coinvolge un’intera comunità determinata a ottenere verità dopo una tragedia segnata da interrogativi irrisolti. Poi la storia di Dj Fabo, che ha segnato un punto di svolta nel dibattito sul fine vita, contribuendo a cambiare il modo di affrontare il tema della libertà di scelta. Spazio anche a storie di amore familiare e resilienza, come quella di Andrea e di suo padre Franco. Non mancheranno racconti di speranza, come quello di Teresa e Bruno, simbolo di una battaglia quotidiana contro solitudine e difficoltà, e storie di ordinario eroismo, come quella delle guardie giurate coinvolte in un assalto a un portavalori in Puglia.

A tenere insieme questi racconti un messaggio chiaro: l’eroismo non è straordinario, è umano. Vive nelle scelte quotidiane, nella resistenza silenziosa e nella determinazione di chi non smette di lottare. Una puntata che dà voce agli ultimi e agli invisibili, ma soprattutto a chi, con piccoli grandi gesti, riesce a lasciare un segno.

Streaming e tv

Dove vedere Le Iene Inside in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, domenica 22 marzo 2026, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity e sul sito del programma.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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