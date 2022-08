Le Iene: Delitto di Garlasco, la verità di Alberto Stasi: le anticipazioni

Questa sera, mercoledì 24 agosto 2022, va in onda una nuova puntata de Le Iene su Italia 1. Si tratta di uno speciale dedicato al Delitto di Garlasco: la verità di Alberto Stasi. A distanza di sette anni dal suo arresto per omicidio, ha parlato per la prima volta ai microfoni di una trasmissione televisiva. Ecco quali sono le anticipazioni della puntata in onda questa sera.

Anticipazioni e ospiti della puntata

La puntata di questa sera de Le Iene ripercorre la strage di Erba, raccontandone i punti salienti e le anomalie emerse finora soffermandosi anche sulla verità di Alberto Stasi. Era il 2007 e durante l’estate viene ritrovato il corpo di una ragazza, Chiara Poggi. A trovarla è il suo fidanzato, Alberto Stasi, immediatamente inserito tra gli indagati. Viene riconosciuto innocente per ben due volte, ma nel 2015 viene condannato a 16 anni di carcere per omicidio. Stasi ad oggi è nel carcere di Bollate e ha raccontato la sua storia ad Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese spiegando la sua versione dei fatti. Quella in onda questa sera è una ricostruzione dei fatti a cura de Le Iene. In una lunga intervista in carcere, Alberto Stasi racconta di essere stato vittima di errori investigativi e si proclama ancora innocente.

Le Iene streaming e TV

Dove vedere lo speciale Le Iene – Delitto di Garlasco: la verità di Alberto Stasi in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, mercoledì 24 agosto 2022, alle ore 21,20 in replica su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Inoltre sempre sulla piattaforma è possibile recuperare tutte le puntate de Le Iene andate in onda finora in chiaro in TV anche in un secondo momento grazie alla funzione on-demand.