Le Iene, Belen Rodriguez saluta Teo Mammucari: “Ecco perché non è qui con me”. La replica del conduttore

Le Iene, Belen Rodriguez saluta Teo Mammucari: la replica del conduttore

Dopo l’inaspettato addio di Teo Mammucari a Le Iene, Belen Rodriguez ha salutato in diretta il suo ex collega nel corso della puntata in onda su Italia 1 nella serata di martedì 31 gennaio.

Il conduttore romano ufficialmente ha lasciato il programma per dedicarsi ad altre trasmissioni, così come comunicato da Mediaset, mentre il sito Dagospia aveva parlato di una clamorosa lite tra Mammucari e Davide Parenti, ideatore dello show di Italia 1.

Indiscrezioni che non sono state né smentite né confermate dai diretti interessati.

Nel corso della puntata di ieri sera, comunque, la conduttrice Belen Rodriguez ha voluto comunque rivolgere un pensiero al suo ex partner di lavoro.

“Salutiamo il nostro amico Teo Mammucari, anche se non lo vedete qui al nostro fianco rimane un professionista che ha fatto grande la storia di questo programma. Gli mandiamo un grande abbraccio e un arrivederci” ha dichiarato la showgirl argentina.

Poco dopo, Teo Mammucari ha replicato a Belen attraverso un messaggio pubblicato tra le sue stories Instagram.

Il presentatore, infatti, ha ripostato il filmato con le parole di Belen Rodriguez scrivendo “Grazie, con il cuore”.

Subito dopo, il conduttore ha ironizzato sul suo futuro professionale scrivendo: “Da oggi faccio il cantante, il primo che si lamenta di me… Mi incazzo”.