Le Iene: anticipazioni, servizi e scherzi dell’ultima puntata del 8 giugno 2021 su Italia 1

Questa sera, martedì 8 giugno 2021, torna su Italia 1 con l’ultima puntata di quest’anno Le Iene, la popolare trasmissione che da anni intrattiene il pubblico con scherzi, inchieste e approfondimenti. Come da tradizione stasera assisteremo a servizi di vario genere, da quelli più leggeri e gli scherzi alle inchieste e gli approfondimenti. Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di oggi, 8 giugno 2021.

Anticipazioni e servizi di stasera

Questa sera – 8 giugno 2021 – va in onda l’ultima puntata stagionale de Le Iene, in prima serata su Italia 1. Alla conduzione Alessia Marcuzzi e Nicola Savino con le immancabili voci de la Gialappa’s Band. Ma quali sono le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera? Da non perdere lo scherzo di Nicolò De Devitiis a Chiara e Angela Nasti, le popolari sorelle influencer, che commenteranno lo scherzo direttamente in studio.

Filippo Roma torna sul chiacchierato caso della partita Inter-Juventus del 2018, tornata al centro della cronaca calcistica degli ultimi giorni, dopo il filmato della settimana scorsa. Al centro di questo servizio un altro caso, vale a dire il fallo di Vecino su Mandzukic, un altro degli episodi da Var archiviati e trasmessi alla Procura Federale, che presenta anomalie di cui sembra non essersi accorto nessuno prima d’ora.

Roberta Rei, secondo le anticipazioni de Le Iene di oggi, torna sul caso di “Emme Team”, l’agenzia formata da un gruppo di avvocati, investigatori ed esperti informatici, nota ai più per il loro Metodo Cantone (inizialmente conosciuto come Metodo Emme, ndr.). Il loro sistema rivoluzionario servirebbe per aiutare le vittime di revenge porn. L’inviata, attraverso le testimonianze di alcuni volti noti che in passato avrebbero avuto a che fare con il fondatore del Team, è riuscita a risalire alla sua vera identità.

Alice Martinelli nel suo servizio in onda durante l’ultima puntata de Le Iene affronta la delicata tematica dell’inclusione lavorativa delle persone disabili e del loro collocamento mirato nelle aziende del nostro Paese. L’inviata, dopo aver incontrato anche un paio di imprenditori che portano la loro esperienza come modello virtuoso di inserimento, prova a discuterne direttamente con il Ministro per le Disabilità Erika Stefani.

Giulio Golia torna a parlare di Fabrizio Pignalberi, dopo aver raccolto lo sfogo di diverse famiglie che la settimana scorsa avevano raccontato come l’uomo si fosse approfittato di loro, creando alcuni danni, tuttora irrisolti. Il diretto interessato invece afferma di avere le carte che dimostrerebbero, caso per caso, le sue ragioni. Infine secondo le anticipazioni dell’ultima puntata de Le Iene, Antonino Monteleone racconta la storia di Jan Kuciak, una giovane promessa del giornalismo slovacco giustiziato a soli 27 anni assieme alla sua fidanzata. Prima di essere ucciso stava lavorando a un’inchiesta su “I tentacoli della mafia italiana in Slovacchia”.

Inviati

Abbiamo visto le anticipazioni dell’ultima puntata di oggi – 8 giugno 2021 – de Le Iene con i servizi e le inchieste alle quali assisteremo su Italia 1. Tornano dunque gli inviati più amati dal pubblico, per interviste e approfondimenti di vario genere. Non mancano ovviamente servizi leggeri e gli immancabili scherzi ai vip. Gli inviati de Le Iene Show per la stagione 2021 saranno Andrea Agresti, Nic Bello, Cizco, Michele Cordaro, Stefano Corti, Nicolò De Devitiis, Alessandro De Giuseppe, Alessandro Di Sarno, Sebastian Gazzarrini, Giulio Golia, Giulia Innocenzi, Ismaele La Vardera, Alice Martinelli, Antonino Monteleone, Mitch, Alessandro Onnis, Nina Palmieri, Gaetano Pecoraro, Luigi Pelazza, Alessandro Politi, Roberta Rei, Filippo Roma, Veronica Ruggeri, Silvio Schembri, Niccolò Torielli, Matteo Viviani, Gaston Zama.

Dove vedere il programma