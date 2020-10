Le Iene: le anticipazioni e i servizi della puntata del 27 ottobre su Italia 1

Le Iene 2020, le anticipazioni e i servizi della puntata del 27 ottobre su Italia 1

Questa sera, giovedì 27 ottobre 2020, va in onda su Italia 1 una nuova puntata de Le Iene, la popolare trasmissione di Italia 1 che da anni intrattiene il pubblico con scherzi, inchieste e approfondimenti. Come da tradizione stasera assisteremo a servizi di vario genere, da quelli più leggeri alle inchieste e gli approfondimenti. Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di oggi, 27 ottobre 2020.

Anticipazioni e servizi di stasera

Nella puntata che va in onda questa sera vedremo il reportage dall’ospedale di Padova, uno dei più grandi presidi medici italiani che da sempre utilizza metodiche e terapie più all’avanguardia e per la prima volta un inviato del programma – quale Alessandro Politi – potrà documentare con medici, infermieri e personale sanitario le cure e gli effetti delle terapie in questa seconda ondata del Covid-19. In quest’ospedale non è presente una cura certificata, ma sono in atto delle terapie in sperimentazione tra le più importanti e collaudate contro il Covid: l’antivirale Remdesivir – che tenta di bloccare la replicazione del virus rallentandone la propagazione – il Cortisone – che combatte l’iper infiammazione che è dovuta al Covid19-, l’Eparina a basso peso molecolare – che aiuta a non far formare i trombi, cioè dei coaguli di sangue che bloccano i capillari dei polmoni impedendo così l’ossigenazione del sangue, e molte altre terapie.

In più questa sera Sara Croce racconterà la sua versione a Stefano Corti e Alessandro Onnis. La showgirl è stata accusata dall’ex Hormoz Vasfi di averlo truffato per una cifra pari a un milione di euro. Poi Le Iene faranno uno scherzo a Elodie. Nicolò De Devitiis si burlerà della cantante, complice la sorella di Elodie che le annuncia di essere in dolce attesa e che il futuro bambino è il frutto di un incredibile triangolo amoroso.

Tutto quello che c’è da sapere sulla nuova edizione

Inviati

Punto forte de Le Iene 2020 sono ovviamente i servizi e le inchieste. Tornano dunque gli inviati più amati dal pubblico, per interviste e approfondimenti di vario genere. Non mancano ovviamente servizi leggeri e gli immancabili scherzi ai vip. Gli inviati de Le Iene Show per la stagione 2020-2021 saranno Andrea Agresti, Niccolò Bello, Cizco, Michele Cordaro, Stefano Corti, Alessandro De Giuseppe, Nicolò De Devitiis, Sebastian Gazzarrini, Giulio Golia, Giulia Innocenzi, Ismaele La Vardera, Alice Martinelli, Antonino Monteleone, Mitch, Alessandro Onnis, Nina Palmieri, Cristiano Pasca, Gaetano Pecoraro, Luigi Pelazza, Alessandro Politi, Roberta Rei, Filippo Roma, Veronica Ruggeri, Alessandro Di Sarno, Silvio Schembri, Niccolò Torielli, Matteo Viviani, Gaston Zama.

Dove vedere il programma in streaming

Potrebbero interessarti Il Collegio 5: chi è Marco Crivellini, uno degli alunni della quinta edizione Il Collegio 5: chi è Marco Chingari, il professore di Musica Il Collegio 5: chi è Patrizio Cigliano, il professore di recitazione