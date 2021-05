Le Iene: le anticipazioni e i servizi della puntata del 18 maggio su Italia 1

Le Iene: le anticipazioni e i servizi della puntata del 11 maggio 2021 su Italia 1

Questa sera, martedì 18 maggio 2021, torna su Italia 1 con una nuova puntata Le Iene, la popolare trasmissione che da anni intrattiene il pubblico con scherzi, inchieste e approfondimenti. Come da tradizione stasera assisteremo a servizi di vario genere, da quelli più leggeri e gli scherzi alle inchieste e gli approfondimenti. Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di oggi, 18 maggio 2021.

Anticipazioni e servizi di stasera

Ritorna questa sera – 18 maggio 2021 – l’appuntamento con Le Iene, in prima serata su Italia 1. Alla conduzione Alessia Marcuzzi e Nicola Savino con le immancabili voci de la Gialappa’s Band. Ma quali sono le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera? Fari puntati da tutto il mondo sul conflitto israelo-palestinese. Per l’occasione le Iene rispolverano alcuni servizi mandati in onda dal 2009 al 2019, per ripercorrere alcune delle tappe di questa terribile guerra che, a fasi alterne, continua da ormai 70 anni. La Iena Luigi Pelazza era stato in Palestina, nella Striscia di Gaza, e aveva mostrato i tunnel sotterranei clandestini che portavano in Egitto; la Iena aveva spiegato come questi passaggi fossero usati dai palestinesi per contrabbandare merce di ogni tipo, evitando così i controlli e i vincoli imposti dall’esercito israeliano.

Nina Palmieri era invece andata a Gaza ed era stata “adottata” per una settimana da una famiglia palestinese che vive nella Striscia. Con il loro aiuto, l’inviata aveva raccontato le miserie e le difficoltà a cui sono costretti gli abitanti di quella parte della Palestina e la devastazione lasciata dalla guerra. Per un altro servizio, Antonino Monteleone era stato in una delle colonie israeliane in territorio palestinese e aveva passato del tempo sia con una famiglia palestinese sia con una israeliana; attraverso le loro testimonianze, l’inviato aveva mostrato quanto profonde fossero le divisioni tra i due popoli, provando a spiegare il perché di queste violenze che durano da oltre 70 anni.

Il quarto servizio sarà quello di Antonio Maisano girato a Hebron, in Cisgiordania, dove ebrei e musulmani vivono fianco a fianco, divisi da muri e griglie, facendo esperienza dello stesso dolore che la guerra ha portato nelle loro vite. A fianco a tanto odio, però, c’è anche chi si impegna per cercare una possibile soluzione al conflitto.

Dopo la restituzione dei reportage sul conflitto in medio oriente, andrà in onda il servizio di Gaston Zama su un raduno “negazionista” di oltre 200 persone avvenuto a Chivasso, nel torinese. Il corteo di persone si è radunato per esprimere solidarietà per la titolare di un locale chiuso su disposizione del Tribunale di Ivrea. La settimana scorsa la vicenda è diventata nota proprio per via della ribellione della proprietaria che ha dato in escandescenze, cercando di opporsi al sequestro e insultando forze dell’ordine e presenti.

Tanti scherzi anche questa sera a Le Iene. Tra le “vittime” Giovanni Galli, ex portiere del Milan e Fiorentina e campione del mondo di Spagna ’82. Le figlie, entrambi complici della Iena Sebastian Gazzarrini, gli faranno credere che la secondogenita Carolina si sia fidanzata con Max Felicitas, giovane pornoattore in cerca di fama e di partecipazioni televisive.

Inviati

Abbiamo visto le anticipazioni di oggi – 18 maggio 2021 – de Le Iene con i servizi e le inchieste alle quali assisteremo su Italia 1. Tornano dunque gli inviati più amati dal pubblico, per interviste e approfondimenti di vario genere. Non mancano ovviamente servizi leggeri e gli immancabili scherzi ai vip. Gli inviati de Le Iene Show per la stagione 2021 saranno Andrea Agresti, Nic Bello, Cizco, Michele Cordaro, Stefano Corti, Nicolò De Devitiis, Alessandro De Giuseppe, Alessandro Di Sarno, Sebastian Gazzarrini, Giulio Golia, Giulia Innocenzi, Ismaele La Vardera, Alice Martinelli, Antonino Monteleone, Mitch, Alessandro Onnis, Nina Palmieri, Gaetano Pecoraro, Luigi Pelazza, Alessandro Politi, Roberta Rei, Filippo Roma, Veronica Ruggeri, Silvio Schembri, Niccolò Torielli, Matteo Viviani, Gaston Zama.

Dove vedere il programma