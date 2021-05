Le Iene: le anticipazioni e i servizi della puntata del 11 maggio su Italia 1

Le Iene: le anticipazioni e i servizi della puntata del 11 maggio 2021 su Italia 1

Questa sera, martedì 11 maggio 2021, torna su Italia 1 con una nuova puntata Le Iene, la popolare trasmissione che da anni intrattiene il pubblico con scherzi, inchieste e approfondimenti. Come da tradizione stasera assisteremo a servizi di vario genere, da quelli più leggeri e gli scherzi alle inchieste e gli approfondimenti. Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di oggi, 11 maggio 2021.

Anticipazioni e servizi di stasera

Ritorna questa sera – 11 maggio 2021 – l’appuntamento con Le Iene, in prima serata su Italia 1. Alla conduzione Alessia Marcuzzi e Nicola Savino con le immancabili voci de la Gialappa’s Band. Ma quali sono le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera? La prima parte della puntata sarà dedicata agli scherzi. Nicolò De Devitiis ha messo alla prova l’amore tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Stasera andrà in onda lo scherzo attesissimo ai #Prelemi!. Giulia e Pierpaolo, inoltre, saranno ospiti in studio con Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. Il loro amore è nato tra le mura della casa del Grande Fratello Vip. Ma Pierpaolo come se la caverà con i parenti di Giulia? L’influencer ha origini iraniane e allora gli presenteranno alcuni attori dai principi tradizionalisti.

Nina Palmieri racconta, poi, secondo le anticipazioni de Le Iene, la storia di Giuseppe e Michele, due fratelli pugliesi, orfani e con invalidità al 90 e 100% e che sarebbero stati raggirati da Don Luca De Rosa, parroco che per quattro anni si sarebbe comportato come il loro amministratore sottraendo diverse somme di denaro. Stasera anche un servizio sui sette ex brigatisti, arrestati dalle forze di polizia francesi su richiesta del governo italiano pochi giorni fa. Gaetano Pecoraro, a Parigi, raccoglie le dichiarazioni di uno di loro, Narciso Manenti, condannato all’ergastolo per l’omicidio dell’appuntato dei Carabinieri Giuseppe Gurrieri.

Ismaele La Vardera nella puntata di oggi de Le Iene racconta la vicenda di Antonio e Stefano Maiorana, padre e figlio, imprenditori, scomparsi da Isola delle Femmine, nel 2007. Nei giorni scorsi la Procura di Palermo ha chiesto l’archiviazione dell’indagine che aveva aperto a carico di altri due imprenditori, Francesco Paolo Alamia e Giuseppe Di Maggio, accusati entrambi di omicidio e occultamento di cadavere. Secondo quanto emerso dall’inchiesta, Maiorana sarebbe entrato in possesso di un video, probabilmente hard, che coinvolgeva Alamia, uno dei suoi soci, e l’avrebbe ricattato pretendendo, in cambio del silenzio, le sue quote della società immobiliare. Nel filmato anche le parole dell’avvocato Giacomo Frazzitta, legale di Rossella Accardo (madre di Stefano Maiorana, ed ex moglie di Antonio Maiorana, ndr) che con l’inviato prova a ricostruire la vicenda. Nella puntata di stasera anche l’intervista al trapper Rosa Chemical, il giovane torinese con origini russe noto grazie anche al suo recente singolo “Polka 2”.

Inviati

Abbiamo visto le anticipazioni di oggi – 11 maggio 2021 – de Le Iene con i servizi e le inchieste alle quali assisteremo su Italia 1. Tornano dunque gli inviati più amati dal pubblico, per interviste e approfondimenti di vario genere. Non mancano ovviamente servizi leggeri e gli immancabili scherzi ai vip. Gli inviati de Le Iene Show per la stagione 2021 saranno Andrea Agresti, Nic Bello, Cizco, Michele Cordaro, Stefano Corti, Nicolò De Devitiis, Alessandro De Giuseppe, Alessandro Di Sarno, Sebastian Gazzarrini, Giulio Golia, Giulia Innocenzi, Ismaele La Vardera, Alice Martinelli, Antonino Monteleone, Mitch, Alessandro Onnis, Nina Palmieri, Gaetano Pecoraro, Luigi Pelazza, Alessandro Politi, Roberta Rei, Filippo Roma, Veronica Ruggeri, Silvio Schembri, Niccolò Torielli, Matteo Viviani, Gaston Zama.

Dove vedere il programma