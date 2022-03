Chi è Laura Maddaloni, la concorrente dell’Isola dei Famosi 2022

Chi è Laura Maddaloni, la concorrente che partecipa alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2022? Il reality show torna in prima serata su Canale 5 con doppio appuntamento settimanale. Ilary Blasi conduce dallo studio, appoggiata dagli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino, mentre dall’Honduras c’è in collegamento Alvin. Ma chi è Laura Maddaloni? Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Laura Maddaloni: età, programmi TV, Instagram

Nata a Napoli l’11 aprile 1980, Laura Maddaloni è un personaggio televisivo ben noto come suo marito Clemente Russo. Inoltre è nota come judoka. Ha vinto una medaglia di bronzo all’europeo a squadre nel 2001 e, insieme a suo marito, ha fondato il centro sportivo Clemente Russo and Maddaloni Brothers dove lavora come personal trainer. La campionessa di judo ha partecipato ai salotti di Barbara d’Urso prima di unirsi al cast dell’Isola dei Famosi 2022 insieme al marito. Mamma di tre bambine, Rosy e le gemelle Jane e Janet, la Maddaloni è molto competitiva e gioca per vincere. Infine è presente su Instagram, dov’è seguita da circa 146mila follower.

