L’attimo fuggente: trama, cast e streaming del film

Questa sera, mercoledì 28 dicembre 2022, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda L’attimo fuggente (Dead Poets Society), film del 1989 diretto da Peter Weir e con protagonista Robin Williams. L’American Film Institute lo ha inserito al 52esimo posto nella 100 Cheers e la frase: “Carpe diem, cogliete l’attimo ragazzi, rendete straordinaria la vostra vita” ha ottenuto il 95esimo posto nella classifica AFI’s 100 Years… 100 Movie Quotes. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

1959. John Keating, insegnante di letteratura, viene trasferito nel collegio maschile Welton, nel Vermont. Keating ha un approccio didattico originale che spinge gli alunni a distinguersi dagli altri e a seguire la propria strada; inoltre spiega ai suoi studenti che la poesia non si deve esaminare in maniera scientifica, come i loro libri di testo insegnano, ma rappresenta l’espressione dei sentimenti dell’uomo.

L’insolito comportamento dell’insegnante incuriosisce lo studente Neil Perry, un ragazzo incapace di confrontarsi col padre, che ancora memore della povertà precedente al matrimonio, impedisce al figlio ogni attività che possa distrarlo dallo studio.

Nel periodo che segue, Keating continua con il suo originale metodo d’insegnamento: l’entusiasmo del professore sembra contagiare i ragazzi (anche se la sua didattica infastidisce il preside), tanto che Neil cerca di ottenere una parte in un’opera teatrale, svelando al timido Todd, suo compagno di stanza, il proprio desiderio di recitare; inoltre i ragazzi riportano in vita un gruppo “clandestino” di poesia, la Setta dei Poeti Estinti, che avevano scoperto esistere già negli anni in cui il professore era studente e della quale era stato il fondatore; infine, il timido Knox si innamora follemente della bella Chris Noel e cerca a tutti i costi di conquistarla. Nel frattempo, Neil riceve la visita del padre, che gli impone di lasciare la compagnia teatrale: il giovane cerca di fargli comprendere la sua passione per la recitazione, ma viene sovrastato dall’atteggiamento autoritario del padre, che non sente ragioni. Neil, in cerca di aiuto e conforto, si reca così la sera stessa nell’alloggio privato di Keating; prima della messa in scena della rappresentazione teatrale, il professor Keating chiede lumi al proprio pupillo circa l’esito dell’incontro col padre: il ragazzo, mentendo, riferisce al professore che il padre gli ha dato il permesso di recitare. Intanto il preside dell’istituto ha scoperto l’esistenza della Setta dei Poeti Estinti, senza però riuscire a identificarne i membri, mentre Knox scopre che Chris è fidanzata con un ragazzo geloso che, ad una festa, lo prende a pugni. Lui però decide comunque di invitarla a vedere la recita di Neil e lei accetta.

L’attimo fuggente: il cast del film

Abbiamo visto la trama de L’attimo fuggente, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Robin Williams: prof. John Keating

Robert Sean Leonard: Neil Perry

Ethan Hawke: Todd Anderson

Josh Charles: Knox Overstreet

Gale Hansen: Charlie Dalton

Dylan Kussman: Richard Cameron

Allelon Ruggiero: Steven Meeks

James Waterston: Gerard Pitts

Norman Lloyd: Preside Nolan

Kurtwood Smith: Mr. Tom Perry

Carla Belver: Mrs. Perry

Alexandra Powers: Chris Noel

Colin Irving: Chet Danburry

Leon Pownall: prof. McAllister

George Martin: Dottor Hager

John Cunningham: Mr. Anderson

Debra Mooney: Mrs. Anderson

Joe Aufiery: Insegnante di Chimica

Matt Carey: Hopkins

Melora Walters: Gloria

Welker White: Tina

Streaming e tv

Dove vedere L’attimo fuggente in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 28 dicembre 2022 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Inifinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.