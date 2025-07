L’amore a domicilio: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Stasera, mercoledì 2 luglio 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda L’amore a domicilio, film del 2019 diretto da Emiliano Corapi con Miriam Leone e Simone Liberati. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Renato, un assicuratore abile nel proprio lavoro, si è sempre tenuto a distanza da relazioni che implicassero un vero coinvolgimento. Quando si trova a dare un passaggio ad Anna, che non ha dubbi sul chiedergli di fare subito sesso, non sa se continuare il rapporto o considerarlo come un’avventura di una volta sola. Quando però scopre che lei è agli arresti domiciliari e dovrà rimanerci ancora a lungo la situazione assume ai suoi occhi una dimensione molto interessante.

L’amore a domicilio: il cast del film

Abbiamo visto la trama de L’amore a domicilio, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Miriam Leone: Anna

Simone Liberati: Renato

Fabrizio Rongione: Franco

Anna Ferruzzo: Silvana

Luciano Scarpa: Sergetto

Antonio Milo: poliziotto

Maurizio Bianucci: marito di Dori

Streaming e tv

Dove vedere L’amore a domicilio in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 2 luglio 2025 – alle ore 21,30 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.