L’amica geniale: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata in replica su Rai 3

Questa sera, 3 giugno 2023, su Rai 3 in replica dalle 21.30 va in onda la prima puntata de L’amica geniale, la prima stagione della serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante. Appuntamento ogni sabato sera per tutta l’estate, con a seguire le repliche anche della seconda e della terza stagione. Di seguito le anticipazioni della puntata di oggi.

Anticipazioni (trama e cast)

Il primo episodio della prima stagione de L’amica geniale di intitola Bambole. Napoli, anni 50: Elena e Lila, due bambine molto diverse tra loro, giocando si avvicinano e imparano a conoscersi. Ed è proprio in un pomeriggio di gioco, che nasce un’amicizia destinata a durate tutta la vita. Il Rione dove vivono è un agglomerato di palazzine e polvere, una Napoli senza mare, in cui comanda don Achille, un uomo che incute paura a tutti, tranne che a Lila.

Nel secondo episodio della serata, dal titolo Soldi, Elena e Lila scoprono il piacere della lettura e decidono che da grandi faranno le scrittrici. Le loro famiglie, però, povere e di scarsa cultura, non hanno intenzione di farle studiare. Dopo numerose discussioni con i genitori, Elena riesce nell’intento di andare alle Scuole Medie, mentre Lila è costretta ad abbandonare gli studi. E allora che la bambina prova a scrivere da sola un racconto.

La serie è tratta dagli omonimi bestseller di Elena Ferrante. La regia è di Saverio Costanzo. Del cast fanno parte Elisa Del Genio e Margherita Mazzucco che interpretano rispettivamente Elena Greco da adolescente e da bambina. Gaia Girace e Ludovica Nasti sono invece le due attrici che interpretano Lila Cerullo, la prima da adolescente e la seconda da bambina. Nel cast vi sono poi Dora Romano nei panni della maestra, Tommaso Rusciano, Gennaro De Stafano, Kristijan Di Giacomo, Giovanni Amura, Francesco Serpico ed Elisabetta de Palo. La voce narrante è di Alba Rohrwacher.

L’amica geniale: quante puntate

Quante puntate sono previste per L’amica geniale? Rai 3 ripropone in replica gli episodi delle tre stagioni già andate in onda, a cominciare dal primo episodio della prima stagione. Appuntamento per tutta l’estate in prima serata su Rai 3 a cominciare dal 3 giugno 2023 in prima serata. Ogni stagione è composta da otto episodi e verranno trasmessi due episodi a serata, a partire dalle 21.30. Quindi quattro puntate a stagione. Dall’1 luglio toccherà poi al secondo capitolo della quadrilogia firmata e dal 29 luglio alla terza. Vediamo la programmazione della prima stagione de L’amica geniale.