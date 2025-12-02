Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:12
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

L’altro ispettore: la trama della serie di Rai 1 ispirata a fatti realmente accaduti

Immagine di copertina
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

L’altro ispettore: la trama della serie di Rai 1 ispirata a fatti realmente accaduti. Storia vera, di cosa parla, sicurezza sul lavoro

L’altro ispettore è una serie innovativa, perché è la prima a mettere al centro temi come la sicurezza sul lavoro. Una serie in tre puntate con protagonista Alessio Vassallo, in onda su Rai 1 dal 2 dicembre 2025. I fatti narrati sono ispirati a episodi realmente accaduti, come il caso di Luana D’Orazio la giovane operaia di 22 anni, morta nel 2021, presso un’azienda tessile di Montemurlo (Prato) dove lavorava: fu risucchiata dall’orditoio. Era mamma di un bambino che all’epoca della tragedia aveva 5 anni; la fiction è dedicata a lei, e sua madre Emma Marrazzo, che continua a chiedere giustizia dopo che è stato assolto il tecnico manutentore. Ma vediamo insieme la trama completa.

Trama, storia vera, di cosa parla

Alessio Vassallo interpreta Domenico Dodaro, un ispettore che ha il compito di vigilare sul rispetto delle norme all’interno delle aziende. Ambientata a Lucca, la serie vede il protagonista impegnato ogni giorno a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e a indagare quando le regole non sono rispettate. I casi sono liberamente ispirati a fatti realmente accaduti.

Protagonista Alessio Vassallo nei panni dell’ispettore del lavoro Domenico Dodaro, per gli amici Mimmo. Al suo fianco Cesare Bocci nel ruolo dell’amico di famiglia Alessandro, un mental coach in sedia a rotelle sopravvissuto all’incidente in cui, anni prima, ha perso la vita il padre di Domenico; Francesca Inaudi nel ruolo della pm Raffaella Pacini, ex compagna di liceo del protagonista e con la quale Mimmo si ritroverà a lavorare nelle indagini dei casi di puntata; la piccola Angelica Tuccini nei panni della figlia Mimì.

Ambientata a Lucca, con i suoi vicoli medievali avvolti dalla campagna toscana e dalle aree circostanti, la serie vede il protagonista impegnato ogni giorno a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e a indagare sui casi in cui è venuta meno. Casi liberamente ispirati a fatti realmente accaduti, di cui Mimmo cercherà di scoprire le reali dinamiche e responsabilità con uno sguardo umano, imparziale e con la collaborazione di tutte le parti in causa: dai lavoratori agli imprenditori, ai sindacati, alle istituzioni.

La serie accende i riflettori su un tema fortemente attuale, sensibilizzando a una riflessione collettiva sul lavoro e sulla cultura della sicurezza come valore universale. E lo fa attraverso una figura totalmente inedita per il pubblico televisivo, un ispettore “senza pistola” – l’altro ispettore, appunto – che possiede come armi la competenza, l’intelligenza e l’empatia.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / L’altro ispettore: tutto quello che c’è da sapere sulla serie in onda su Rai 1
Spettacoli / Sabrina Salerno: “Mai stata l’amante di Berlusconi. Mi sono innamorata di un famoso cantante”
Cinema / Stefania Sandrelli e la passione con Gino Paoli: "Abbiamo fatto l'amore nella cupola di San Pietro"
Ti potrebbe interessare
TV / L’altro ispettore: tutto quello che c’è da sapere sulla serie in onda su Rai 1
Spettacoli / Sabrina Salerno: “Mai stata l’amante di Berlusconi. Mi sono innamorata di un famoso cantante”
Cinema / Stefania Sandrelli e la passione con Gino Paoli: "Abbiamo fatto l'amore nella cupola di San Pietro"
TV / Ascolti tv lunedì 1 dicembre: Sandokan, Grande Fratello, The Covenant
TV / Grande Fratello 2025, nomination: chi è stato nominato oggi, 1 dicembre
TV / Grande Fratello 2025, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 1 dicembre
TV / Fast e Furious 9 – The Fast Saga: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 1 dicembre 2025
TV / Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti
TV / Sandokan: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata
Ricerca