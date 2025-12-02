L’altro ispettore: trama, cast, attori, episodi, quante puntate, storia vera, anticipazioni, location, streaming della serie ispirata a fatti realmente accaduti in onda su Rai 1

L’altro ispettore è la nuova serie in onda su Rai 1 in prima serata dal 2 dicembre 2025 con protagonisti Alessio Vassallo e Cesare Bocci. Una fiction che tratta di casi liberamente ispirati a fatti realmente accaduti, approfondendo il tema della sicurezza sul lavoro. Alessio Vassallo interpreta Domenico Dodaro, un ispettore che ha il compito di vigilare sul rispetto delle norme all’interno delle aziende. Ambientata a Lucca, la serie vede il protagonista impegnato ogni giorno a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e a indagare quando le regole non sono rispettate. I casi sono liberamente ispirati a fatti realmente accaduti. Ma vediamo tutte le informazioni sulla serie, come la trama e il cast.

Trama

L’ispettore del lavoro Domenico Dodaro è una vera e propria leggenda: l’incorruttibile che non guarda in faccia nessuno, colui che ha contribuito a sconfiggere un’imponente rete di caporali fra la Calabria e la Basilicata. Per gli amici, però, Domenico è semplicemente Mimmo ed è il papà di Mimì, una bambina sveglia e combattiva. Appena arrivato a Lucca tenendo sua figlia per mano, l’uomo è visibilmente emozionato: per decisione della sede centrale dell’ispettorato è stato trasferito proprio nella città toscana dov’è nato e cresciuto. Questo non può che fargli bene in un momento della vita in cui deve fare i conti con la morte prematura dell’amata moglie, Laura.

E, per fortuna, pronta ad accoglierlo e a farlo sentire a casa, a Lucca c’è la sua famiglia: la madre Carla, la sorella Lucrezia con il suo nuovo ragazzo, Dissenso, e soprattutto Alessandro, amico di famiglia, solare e ironico, che lavora come mental coach da quando è costretto in sedia a rotelle e che ospita Mimmo e Mimì a casa sua. Alessandro era un caro amico e collega di Pietro Dodaro, padre di Mimmo, rimasto vittima di un incidente nel cantiere dove lavorava quando Mimmo era solo un adolescente. Lo stesso incidente in cui Alessandro ha perso l’uso delle gambe. Quando Mimmo arriva a Lucca, è evidente a tutti che, in realtà, è Mimì a occuparsi del padre e non viceversa. E non che questa attività risulti poco faticosa per la bambina, già abbastanza impegnata con la scuola e con il suo sport preferito: il calcio. Tener testa alla distrazione di suo padre non è facile, soprattutto quando Mimmo si porta a casa il lavoro.

Ed è così che, alleandosi con il suo nuovo migliore amico Alessandro, Mimì decide di tener fede alla promessa fatta a sua madre in punto di morte: far sì che Mimmo trovi una nuova fidanzata. Quando conosce Raffaella – la pm con cui Mimmo collabora su ogni caso, nonché ex compagna di classe ritrovata – Mimì capisce subito che è la donna perfetta per suo padre. Ma la domanda è: Mimmo lo capirà? O si farà distrarre dalle lusinghe della bella Eleonora Lagonegro, primo amore liceale, peraltro mai corrisposto? Senza contare che Mimmo, messo piede nell’ufficio di Lucca, viene travolto da così tanto lavoro da non avere tempo per pensare ad altro.

Affiancato dal simpatico carabiniere Mariotti e dalla sessantenne Vincenzina, archivista dalla memoria prodigiosa, Mimmo non deluderà le aspettative legate alla fama che lo precede: saprà affrontare i casi più disparati grazie al suo infallibile metodo o, come lo chiama lui, il sapersi porre le domande giuste. Per poi indossare le cuffie antirumore, isolarsi dal mondo circostante e trovare le risposte che sfuggono agli altri perché gli incidenti sul lavoro quasi mai sono opera del caso. Mimmo capirà che a volte è molto più difficile del previsto venire a capo di un’unica verità. Come quella che ha a che fare con la morte di suo padre, che dalle carte ritrovate nell’ispettorato, sembra nascondere altro. È stato davvero un incidente sul lavoro come gli hanno sempre raccontato? Una domanda, questa, più difficile di tutte, che metterà in discussione tutte le certezze di Mimmo e che si rivelerà molto pericolosa.

L’altro ispettore: cast e attori

Protagonista Alessio Vassallo nei panni dell’ispettore del lavoro Domenico Dodaro, per gli amici Mimmo. Al suo fianco Cesare Bocci nel ruolo dell’amico di famiglia Alessandro, un mental coach in sedia a rotelle sopravvissuto all’incidente in cui, anni prima, ha perso la vita il padre di Domenico; Francesca Inaudi nel ruolo della pm Raffaella Pacini, ex compagna di liceo del protagonista e con la quale Mimmo si ritroverà a lavorare nelle indagini dei casi di puntata; la piccola Angelica Tuccini nei panni della figlia Mimì.

La serie vede il protagonista impegnato ogni giorno a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e a indagare sui casi in cui è venuta meno. Casi liberamente ispirati a fatti realmente accaduti, di cui Mimmo cercherà di scoprire le reali dinamiche e responsabilità con uno sguardo umano, imparziale e con la collaborazione di tutte le parti in causa: dai lavoratori agli imprenditori, ai sindacati, alle istituzioni.

Arricchiscono il cast: Silvia Mazzieri, nel ruolo di Eleonora Lagonegro, primo amore di Mimmo; Rosanna Gentili, nei panni della mamma di Mimmo, Carla; Matilde Bernardi, in quelli della sorella Lucrezia; Massimiliano Galligani che interpreta il carabiniere Mariotti; Barbara Enrichi, nel ruolo dell’archivista Vincenzina.

Per il suo alto valore di servizio pubblico, la serie ha ottenuto il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di Inail, e la collaborazione di Presidenza del Consiglio dei Ministri-Ministro per le Disabilità, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.

La serie è realizzata con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo del Ministero della Cultura-Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, con il contributo del “PR FESR Toscana 2021-2027 – bando per la concessione di sovvenzioni a fondo perduto per la produzione di opere cinematografiche e audiovisive-Anno 2023” della Regione Toscana, con il sostegno della Città di Lucca, della Fondazione Banca del Monte di Lucca e della Fondazione Giuseppe Lazzareschi e con la collaborazione della Toscana Film Commission. Di seguito gli attori e i relativi personaggi interpretati.

ALESSIO VASSALLO Domenico Dodaro

CESARE BOCCI Alessandro

FRANCESCA INAUDI Raffaella Pacini

SILVIA MAZZIERI Eleonora Lagonegro

ROSANNA GENTILI Carla

MASSIMILIANO GALLIGANI Alfredo Mariotti

ANGELICA TUCCINI Mimì

MATILDE BERNARDI Lucrezia

BARBARA ENRICHI Vincenzina

KELVIN NKOLE Ami

VALERIO DI DOMENICANTONIO Simonetti

CHIARA CAVALIERE Giordana Masetti

SERGIO PIERATTINI Benedetto Neri

GIULIA WEBER Francesca Falaschi

BENIAMINO BROGI Saronni

Quante puntate

Quante puntate sono previste per la serie L’altro ispettore? La serie che indaga i temi della sicurezza sul lavoro va in onda in prima serata su Rai 1 per tre puntate. Per ogni serata vengono trasmessi due episodi, per un totale quindi di sei. Le prime due serate vanno in onda il 2 e il 3 dicembre. Ecco la programmazione completa (potrebbe cambiare).

Prima puntata: 2 dicembre 2025

Seconda puntata: 3 dicembre 2025

Terza puntata: 9 dicembre 2025

Location

La serie in onda su Rai 1 è ambientata a Lucca, con i suoi vicoli medievali avvolti dalla campagna toscana e dalle aree circostanti. La fiction accende i riflettori su un tema fortemente attuale, sensibilizzando a una riflessione collettiva sul lavoro e sulla cultura della sicurezza come valore universale. E lo fa attraverso una figura totalmente inedita per il pubblico televisivo, un ispettore “senza pistola” – l’altro ispettore, appunto – che possiede come armi la competenza, l’intelligenza e l’empatia.

Streaming e tv

Dove vedere L’altro ispettore in diretta tv e streaming? Appuntamento su Rai 1 dal 2 dicembre 2025 per tre puntate alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Rai Play.