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Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 13 maggio 2026 su Rai 3

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AGF
di Antonio Scali
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Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 13 maggio 2026 su Rai 3

Questa sera – mercoledì 13 maggio 2026 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. Sarà in diretta dai luoghi in cui è scomparsa Sonia Bottacchiari con i suoi due figli, la nuova puntata del programma. Grandissima la mobilitazione. Spazio poi al caso Garlasco e alle indagini sulla morte di Chiara Poggi: per la Procura il quadro accusatorio contro Sempio è solido, mentre per la difesa – che ha fatto fare anche una consulenza “personologica” per rispondere a quella del Racis – gli indizi sono stati cuciti addosso a Sempio per confezionare un mostro. Sempio avrebbe mentito per vent’anni? Tutte le novità in diretta.

Continua il mistero della morte di mamma e figlia a Campobasso: il giorno in cui avrebbero ingerito il veleno forse non è il 23 dicembre – come ipotizzato all’inizio – bensì il 24: e allora chi c’era in quella casa e chi avrebbe portato il veleno? La sostanza era in uno dei cibi preparati per la Vigilia? E poi, come sempre, gli appelli dei familiari e le segnalazioni dei telespettatori.

Contatti

Abbiamo visto le anticipazioni e le storie di stasera, ma quali sono i contatti di Chi l’ha visto? per segnalare persone scomparse? Ecco i contatti ufficiali della storica trasmissione di Rai 3.

Facebook: www.facebook.com/chilhavisto/
Twitter @chilhavistorai3
sito: www.chilhavisto.rai.it
telefono 06.8262
posta elettronica 8262@rai.it
WhatsApp 345 313 1987

Streaming e diretta tv

Dove vedere Chi l’ha visto? in diretta tv e live streaming? Il programma di Federica Sciarelli, come detto, va in onda oggi – mercoledì 13 maggio 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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