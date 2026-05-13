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TV

Realpolitik: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi

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di Antonio Scali
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Realpolitik: anticipazioni, ospiti e streaming di oggi, 13 maggio 2026

Questa sera, mercoledì 13 maggio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda RealPolitik, il programma di attualità condotto da Tommaso Labate, noto giornalista del Corriere della Sera e volto familiare di diversi programmi televisivi come opinionista. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Un commento di Massimo D’Alema sull’attualità politica nazionale e interazionale sarà al centro del nuovo appuntamento. Nel corso della serata, ampio spazio al delitto di Garlasco con tutti gli aggiornamenti sul procedimento a carico di Andrea Sempio, attualmente unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Come di consueto, il commento di Giampiero Mughini e i sondaggi curati da Alessandra Ghisleri. Tra gli ospiti anche: Andrea Orlando, Augusta Montaruli e Lucia Annunziata.

Streaming e tv

Dove vedere Realpolitik in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi, mercoledì 13 maggio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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