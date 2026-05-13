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Mare fuori 6: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Mare fuori 6: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Questa sera, mercoledì 13 maggio 2026, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la terza puntata di Mare fuori 6, la sesta stagione della serie televisiva composta da dodici episodi (divisi in sei puntate) diretta da Beniamino Catena e Francesca Amitrano con Carmine Recano, Lucrezia Guidone, Maria Esposito, Vincenzo Ferrera, Giovanna Sannino, Alfonso Capuozzo, Manuele Velo, Antonia Truppo e Virginia Bocelli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel primo episodio, ora che Carmela ha scoperto che Simone è il boss dei Di Salvo, approfittando del fatto che sono insieme in casa, tenta di sparargli, ma il ragazzo la disarma; si appresta a ucciderla armato di coltello, ma la presenza del piccolo Ciro glielo impedisce. Carmela gli propone un compromesso dato che entrambi vogliono morta Rosa, ha capito che è stato lui a far arrestare Sharon, Marika e Annarella, per adesso farà in modo che le tre sorelle non lo sappiano, ma Simone deve uccidere Rosa in carcere, Sharon provvederà a procurargli un’arma.

Nel secondo episodio, Rosa non vuole dare a Tommaso inutili illusioni, sa che c’è qualcosa a legarli, ma non è l’amore, Tommaso ha capito che lei pensa ancora a Carmine, e infatti Rosa afferma che Tommaso deve trovare una ragazza che possa amarlo per davvero. Sharon è visibilmente soddisfatta vedendo Rosa rifiutare Tommaso, è chiaro che infatti lei desidera conquistarlo. Lorenza non se la sente di darsi ancora alla fuga con Federico, e mentre sono insieme a bordo di un motorino, la ragazza fa il segnale di aiuto a una poliziotta, Federico viene arrestato e portato all’IPM mentre Lorenza torna a casa dalla madre e le due si abbracciano…

Mare fuori 6: il cast

Abbiamo visto la trama della terza puntata di Mare fuori 6, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Alfonso Capuozzo: Simone
  • Manuele Velo: Tommaso
  • Francesco Panarella: Luigi Di Meo detto Cucciolo
  • Giuseppe Pirozzi: Raffaele Di Meo detto Micciarella
  • Artem: Pino ‘o pazzo
  • Salahudin Tidjani Imrana: Diego detto Dobermann
  • Francesco Luciani: Samuele
  • Francesco Di Tullio: Federico
  • Maria Esposito: Rosa Ricci
  • Yeva Sai: Alina
  • Giovanna Sannino: Carmela
  • Rebecca Mogavero: Marta
  • Elisa Tonelli: Sonia
  • George Li: Lorenza
  • Joyce Huang: Mei Ling
  • Cartisia Somma: Sharon
  • Carlotta Pinto: Marika
  • Greta De Rosa: Annarella
  • Virginia Bocelli: Stella
  • Carmine Recano: Massimo Esposito
  • Lucrezia Guidone: Sofia Durante
  • Vincenzo Ferrera: Beppe
  • Antonio De Matteo: Lino
  • Romano Reggiani: Stefano Stazi
  • Francesca Agostini: Claudia
  • Antonia Truppo: Maria Ricci
  • Tea Falco: Loredana
  • Agostino Chiummariello: Gennaro
  • Carmen Pommella: Nunzia
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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