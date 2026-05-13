Mare fuori 6: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata
Mare fuori 6: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata
Questa sera, mercoledì 13 maggio 2026, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la terza puntata di Mare fuori 6, la sesta stagione della serie televisiva composta da dodici episodi (divisi in sei puntate) diretta da Beniamino Catena e Francesca Amitrano con Carmine Recano, Lucrezia Guidone, Maria Esposito, Vincenzo Ferrera, Giovanna Sannino, Alfonso Capuozzo, Manuele Velo, Antonia Truppo e Virginia Bocelli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Nel primo episodio, ora che Carmela ha scoperto che Simone è il boss dei Di Salvo, approfittando del fatto che sono insieme in casa, tenta di sparargli, ma il ragazzo la disarma; si appresta a ucciderla armato di coltello, ma la presenza del piccolo Ciro glielo impedisce. Carmela gli propone un compromesso dato che entrambi vogliono morta Rosa, ha capito che è stato lui a far arrestare Sharon, Marika e Annarella, per adesso farà in modo che le tre sorelle non lo sappiano, ma Simone deve uccidere Rosa in carcere, Sharon provvederà a procurargli un’arma.
Nel secondo episodio, Rosa non vuole dare a Tommaso inutili illusioni, sa che c’è qualcosa a legarli, ma non è l’amore, Tommaso ha capito che lei pensa ancora a Carmine, e infatti Rosa afferma che Tommaso deve trovare una ragazza che possa amarlo per davvero. Sharon è visibilmente soddisfatta vedendo Rosa rifiutare Tommaso, è chiaro che infatti lei desidera conquistarlo. Lorenza non se la sente di darsi ancora alla fuga con Federico, e mentre sono insieme a bordo di un motorino, la ragazza fa il segnale di aiuto a una poliziotta, Federico viene arrestato e portato all’IPM mentre Lorenza torna a casa dalla madre e le due si abbracciano…
Mare fuori 6: il cast
Abbiamo visto la trama della terza puntata di Mare fuori 6, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Alfonso Capuozzo: Simone
- Manuele Velo: Tommaso
- Francesco Panarella: Luigi Di Meo detto Cucciolo
- Giuseppe Pirozzi: Raffaele Di Meo detto Micciarella
- Artem: Pino ‘o pazzo
- Salahudin Tidjani Imrana: Diego detto Dobermann
- Francesco Luciani: Samuele
- Francesco Di Tullio: Federico
- Maria Esposito: Rosa Ricci
- Yeva Sai: Alina
- Giovanna Sannino: Carmela
- Rebecca Mogavero: Marta
- Elisa Tonelli: Sonia
- George Li: Lorenza
- Joyce Huang: Mei Ling
- Cartisia Somma: Sharon
- Carlotta Pinto: Marika
- Greta De Rosa: Annarella
- Virginia Bocelli: Stella
- Carmine Recano: Massimo Esposito
- Lucrezia Guidone: Sofia Durante
- Vincenzo Ferrera: Beppe
- Antonio De Matteo: Lino
- Romano Reggiani: Stefano Stazi
- Francesca Agostini: Claudia
- Antonia Truppo: Maria Ricci
- Tea Falco: Loredana
- Agostino Chiummariello: Gennaro
- Carmen Pommella: Nunzia