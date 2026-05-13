Mare fuori 6: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Questa sera, mercoledì 13 maggio 2026, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la terza puntata di Mare fuori 6, la sesta stagione della serie televisiva composta da dodici episodi (divisi in sei puntate) diretta da Beniamino Catena e Francesca Amitrano con Carmine Recano, Lucrezia Guidone, Maria Esposito, Vincenzo Ferrera, Giovanna Sannino, Alfonso Capuozzo, Manuele Velo, Antonia Truppo e Virginia Bocelli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel primo episodio, ora che Carmela ha scoperto che Simone è il boss dei Di Salvo, approfittando del fatto che sono insieme in casa, tenta di sparargli, ma il ragazzo la disarma; si appresta a ucciderla armato di coltello, ma la presenza del piccolo Ciro glielo impedisce. Carmela gli propone un compromesso dato che entrambi vogliono morta Rosa, ha capito che è stato lui a far arrestare Sharon, Marika e Annarella, per adesso farà in modo che le tre sorelle non lo sappiano, ma Simone deve uccidere Rosa in carcere, Sharon provvederà a procurargli un’arma.

Nel secondo episodio, Rosa non vuole dare a Tommaso inutili illusioni, sa che c’è qualcosa a legarli, ma non è l’amore, Tommaso ha capito che lei pensa ancora a Carmine, e infatti Rosa afferma che Tommaso deve trovare una ragazza che possa amarlo per davvero. Sharon è visibilmente soddisfatta vedendo Rosa rifiutare Tommaso, è chiaro che infatti lei desidera conquistarlo. Lorenza non se la sente di darsi ancora alla fuga con Federico, e mentre sono insieme a bordo di un motorino, la ragazza fa il segnale di aiuto a una poliziotta, Federico viene arrestato e portato all’IPM mentre Lorenza torna a casa dalla madre e le due si abbracciano…

Mare fuori 6: il cast

Abbiamo visto la trama della terza puntata di Mare fuori 6, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: