L’altro ispettore streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata

L’altro ispettore è la serie in onda per tre puntate in prima visione su Rai 1 dal 2 dicembre 2025 con protagonisti Alessio Vassallo e Cesare Bocci. La serie vede il protagonista, l’ispettore Mimmo Dodaro, impegnato ogni giorno a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e a indagare sui casi in cui è venuta meno. Casi liberamente ispirati a fatti realmente accaduti, di cui Mimmo cercherà di scoprire le reali dinamiche e responsabilità con uno sguardo umano, imparziale e con la collaborazione di tutte le parti in causa: dai lavoratori agli imprenditori, ai sindacati, alle istituzioni. Ma dove vedere in tv e in streaming L’altro ispettore? Ecco tutte le informazioni.

In tv

Appuntamento questa sera, 3 dicembre 2025, alle ore 21.30 su Rai 1 con la seconda puntata.

L’altro ispettore streaming live

Se non siete a casa potete seguire la serie L’altro ispettore in diretta streaming su Rai Play, dove potrete recuperare i singoli episodi in qualsiasi momento in modalità on demand.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per L’altro ispettore? La serie che indaga i temi della sicurezza sul lavoro va in onda in prima serata su Rai 1 per tre puntate. Per ogni serata vengono trasmessi due episodi, per un totale quindi di sei. Le prime due serate vanno in onda il 2 e il 3 dicembre. Ecco la programmazione completa (potrebbe cambiare).