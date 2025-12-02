L’altro ispettore, il cast: attori e personaggi della serie di Rai 1

Qual è il cast de L’altro ispettore, la serie in tre puntate in onda su Rai 1 dal 2 dicembre 2025? Protagonista Alessio Vassallo nei panni dell’ispettore del lavoro Domenico Dodaro, per gli amici Mimmo. Al suo fianco Cesare Bocci nel ruolo dell’amico di famiglia Alessandro, un mental coach in sedia a rotelle sopravvissuto all’incidente in cui, anni prima, ha perso la vita il padre di Domenico; Francesca Inaudi nel ruolo della pm Raffaella Pacini, ex compagna di liceo del protagonista e con la quale Mimmo si ritroverà a lavorare nelle indagini dei casi di puntata; la piccola Angelica Tuccini nei panni della figlia Mimì.

La serie vede il protagonista impegnato ogni giorno a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e a indagare sui casi in cui è venuta meno. Casi liberamente ispirati a fatti realmente accaduti, di cui Mimmo cercherà di scoprire le reali dinamiche e responsabilità con uno sguardo umano, imparziale e con la collaborazione di tutte le parti in causa: dai lavoratori agli imprenditori, ai sindacati, alle istituzioni.

Arricchiscono il cast: Silvia Mazzieri, nel ruolo di Eleonora Lagonegro, primo amore di Mimmo; Rosanna Gentili, nei panni della mamma di Mimmo, Carla; Matilde Bernardi, in quelli della sorella Lucrezia; Massimiliano Galligani che interpreta il carabiniere Mariotti; Barbara Enrichi, nel ruolo dell’archivista Vincenzina.

Per il suo alto valore di servizio pubblico, la serie – ambientata a Lucca – ha ottenuto il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di Inail, e la collaborazione di Presidenza del Consiglio dei Ministri-Ministro per le Disabilità, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.

La serie è realizzata con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo del Ministero della Cultura-Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, con il contributo del “PR FESR Toscana 2021-2027 – bando per la concessione di sovvenzioni a fondo perduto per la produzione di opere cinematografiche e audiovisive-Anno 2023” della Regione Toscana, con il sostegno della Città di Lucca, della Fondazione Banca del Monte di Lucca e della Fondazione Giuseppe Lazzareschi e con la collaborazione della Toscana Film Commission. Di seguito gli attori e i relativi personaggi interpretati.

ALESSIO VASSALLO Domenico Dodaro

CESARE BOCCI Alessandro

FRANCESCA INAUDI Raffaella Pacini

SILVIA MAZZIERI Eleonora Lagonegro

ROSANNA GENTILI Carla

MASSIMILIANO GALLIGANI Alfredo Mariotti

ANGELICA TUCCINI Mimì

MATILDE BERNARDI Lucrezia

BARBARA ENRICHI Vincenzina

KELVIN NKOLE Ami

VALERIO DI DOMENICANTONIO Simonetti

CHIARA CAVALIERE Giordana Masetti

SERGIO PIERATTINI Benedetto Neri

GIULIA WEBER Francesca Falaschi

BENIAMINO BROGI Saronni

“Il mio è un ispettore insolito, senza pistola – spiega Vassallo – ha da poco perso la moglie, e si trasferisce da Reggio Calabria a Lucca con la figlia. Mi è stata data una grande responsabilità nel mettere in scena un personaggio del genere. Non era facile trovare il giusto equilibrio tra la delicatezza di un tema come quello delle morti sul lavoro, e il filo d’ironia nel racconto di questo ispettore, che si barcamena tra impegno e famiglia. Parliamo di braccia e mani che costruiscono l’Italia. Quando capita di passare davanti a un cantiere e vediamo gli operai al lavoro, dobbiamo pensare che queste persone sono la locomotiva del nostro Paese”.

“Sono molto grata di avere avuto l’opportunità di lavorare a L’altro ispettore. È stato un privilegio potermi mettere a servizio di un progetto come questo, perché innanzitutto mi ha permesso di entrare in mondi non sempre conosciuti, di visitare i luoghi di lavoro e di vedere la passione e l’orgoglio con cui le lavoratrici e i lavoratori raccontano la propria professione, ma anche perché mi ha consentito di dare corpo e raccontare un personaggio inedito per il grande pubblico. Siamo abituati ai polizieschi, all’azione, ma invece qui ci troviamo di fronte ad un ispettore le cui indagini si svolgono, con discrezione, sul campo, perché il compito principale dell’ispettore del lavoro è quello di proteggere le lavoratrici e i lavoratori, ovvero impegnarsi affinché i luoghi di lavoro siano sicuri e le cosiddette “morti bianche” non si verifichino più”, ha spiegato la regista della serie Paola Randi.

Location

Abbiamo visto il cast di L’altro ispettore, ma qual è la location? La serie in onda su Rai 1 è ambientata a Lucca, con i suoi vicoli medievali avvolti dalla campagna toscana e dalle aree circostanti. La fiction accende i riflettori su un tema fortemente attuale, sensibilizzando a una riflessione collettiva sul lavoro e sulla cultura della sicurezza come valore universale. E lo fa attraverso una figura totalmente inedita per il pubblico televisivo, un ispettore “senza pistola” – l’altro ispettore, appunto – che possiede come armi la competenza, l’intelligenza e l’empatia.