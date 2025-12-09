L’altro ispettore: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata, 9 dicembre

Questa sera, martedì 9 dicembre 2025, su Rai 1 va in onda la terza puntata de L’altro ispettore, la nuova fiction con Alessio Vassallo, nei panni dell’ispettore Domenico Dodaro, detto Mimmo, dedicata ai temi della sicurezza sul lavoro. La serie vede il protagonista impegnato ogni giorno a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e a indagare sui casi in cui è venuta meno. Casi liberamente ispirati a fatti realmente accaduti, di cui Mimmo cercherà di scoprire le reali dinamiche e responsabilità con uno sguardo umano, imparziale e con la collaborazione di tutte le parti in causa: dai lavoratori agli imprenditori, ai sindacati, alle istituzioni. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni di questa sera.

Anticipazioni e trama

Mentre è impegnato ad indagare su due nuovi casi di sicurezza sul lavoro – uno che riguarda un incidente in itinere e uno avvenuto in spazi confinati – Mimmo continuerà a cercare la verità sulla morte di suo padre, vittima di un incidente sul lavoro molti anni prima, e a districarsi nella sua vita sentimentale: il rapporto con la PM ed ex amica del liceo Raffaella Pacini (interpretata da Francesca Inaudi) sembra sempre più vicino a diventare qualcosa di più di un’amicizia ma niente sarà scontato…

L’altro ispettore: il cast della serie

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast della serie? Protagonista Alessio Vassallo nei panni dell’ispettore del lavoro Domenico Dodaro, per gli amici Mimmo. Al suo fianco Cesare Bocci nel ruolo dell’amico di famiglia Alessandro, un mental coach in sedia a rotelle sopravvissuto all’incidente in cui, anni prima, ha perso la vita il padre di Domenico; Francesca Inaudi nel ruolo della pm Raffaella Pacini, ex compagna di liceo del protagonista e con la quale Mimmo si ritroverà a lavorare nelle indagini dei casi di puntata; la piccola Angelica Tuccini nei panni della figlia Mimì.

Arricchiscono il cast: Silvia Mazzieri, nel ruolo di Eleonora Lagonegro, primo amore di Mimmo; Rosanna Gentili, nei panni della mamma di Mimmo, Carla; Matilde Bernardi, in quelli della sorella Lucrezia; Massimiliano Galligani che interpreta il carabiniere Mariotti; Barbara Enrichi, nel ruolo dell’archivista Vincenzina.